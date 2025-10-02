全台主廚齊心義煮為災民送暖 台南義煮物資馳援

南市議員陳皇宇連夜備妥所募集的義煮物資馳援花蓮災區義煮團隊。（圖由陳皇宇提供）

樺加沙颱風造成花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，下游光復鄉重災，災後至今已逾1週，各地志工紛紛投入清淤及重建支援行動。除了一群「鏟子超人」挺進災區，義煮志工也不間斷，TJCA「台灣國際年輕廚師協會」台灣由北到南的30多位志工主廚投入花蓮災區，南市議員陳皇宇得悉義煮團隊缺少了葉菜類等蔬食，特別募集義煮物資馳援災區義煮團隊。

南市議員陳皇宇表示，TJCA義煮團隊在志工群們的配合下，不間斷提供光復鄉災區「愛心暖便當」，由於食材的募集方面，義煮團隊缺少了葉菜類等蔬食，他特別攜手國泰人壽歸仁通訊處經理王雪芬、主任劉育甄與單位同仁等一群有愛心的業務夥伴們共同募款，也特別感謝全豐蔬菜行老闆陳銘順全力協助，協調貨運司機，從台南出發將愛心物資即時送達災區。

陳皇宇表示，此次「台南送愛到花蓮」特別感謝TJCA台灣國際年輕廚師協會的支持，由來自全台各大飯店的行政主廚組成「義煮團隊」，攜手年輕廚師與義工進駐災區廚務，確保災民能持續獲得熱食補給，義煮行動將延長至10月10日晚餐。

南市議員陳皇宇協調貨運司機，從台南出發將義煮愛心物資即時送達花蓮災區。（圖由陳皇宇提供）

