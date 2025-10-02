為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    YouBike大當機！ 顏若芳要求北市府從嚴罰並提補償

    2025/10/02 08:38 記者何玉華／台北報導
    北北桃YouBike1日晚間6點40分起大當機1個多小時，許多民眾受到影響。（記者何玉華攝）

    北北桃YouBike1日晚間6點40分起大當機1個多小時，許多民眾受到影響。（記者何玉華攝）

    北北桃YouBike昨天晚間6點40分起大當機1個多小時，正值下班、下課通勤尖峰，許多民眾借不到車爆氣。台北市議員顏若芳認為，口口聲聲說重視交通安全、大眾運輸的台北市政府，應從嚴處理，依約裁罰YouBike公司並協調使用者補償方案。

    顏若芳表示，這已經不是YouBike第一次當機；去年5月20日、6月11日也曾發生嚴重當機，經查2016年同樣發生大當機時，YouBike曾對會員祭出一定日期內1個小時的免費補償方案。

    顏若芳要求，北市府除應依約裁罰YouBike公司，也應盤點近年YouBike系統當機情形，訂定更嚴格的使用者保障機制；同時，針對昨晚的跨縣市大當機，要求YouBike公司提出免費時數延長方案，以作為對會員及使用者的補償。

    顏若芳說，口口聲聲說重視交通安全、大眾運輸的台北市政府，不應連基本的服務品質都無法保障，應銘記這次的教訓、從嚴處理，避免類似情事再度發生。

