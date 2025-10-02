為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    工作無法到場救災 3企業家捐300萬善款助花蓮

    2025/10/02 08:33 記者黃淑莉／雲林報導
    立委劉建國（中）日前與捐款企業者到花蓮瑞穗殯儀館慰問罹難者家屬。（劉建國服務處提供）

    立委劉建國（中）日前與捐款企業者到花蓮瑞穗殯儀館慰問罹難者家屬。（劉建國服務處提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，重創光復鄉，3名企業家低調捐助300萬元，透過立委劉建國與民進黨花蓮縣黨部協助媒合，發放每名罹難者5萬元慰問金，並針對低收、中低收及邊緣戶等經濟弱勢受災戶發放扶助金，協助他們能早日恢復日常生活。

    3名企業家指出，看到新聞、社群媒體報導來自各地志工湧入花蓮光復鄉救災的畫面很感動，雖因工作無法到現場幫忙，希望透過善款盡一分心力，也期盼拋磚引玉更多企業朋友響應，協助受災民眾早日重建家園。

    劉建國表示，感謝陳先生、蔡先生及甘先生3名企業家善舉，同島一命，在前往回蓮途中，陸續又接到多名友人電話也要捐款，這些善款會專款專用，優先發放給低收、中低收入戶、邊緣戶及急需協助的受災戶，也會持續透過黨部與地方系統，將資源用在最需要的地方，確保受災民眾能獲得及時幫助。

    民進黨花蓮縣黨部主委嚴献忠說，災後重建漫長，更需要社會各界的支持，黨部會與雲林縣黨部緊密合作，逐一訪視災民，將每筆善款發揮最大效益，協助光復鄉早日恢復日常生活。

    劉建國與3名捐款企業家日前一起到花蓮瑞穗殯儀館，慰問罹難者家屬，並發給每人5萬元慰問金。

