    首頁 > 生活

    高雄旗山香蕉價格崩跌？ 邱議瑩怒批「勿用謠言傷害蕉農」！

    2025/10/02 08:18 記者葛祐豪／高雄報導
    邱議瑩（右）怒批「勿用謠言傷害蕉農！」（記者葛祐豪翻攝）

    邱議瑩（右）怒批「勿用謠言傷害蕉農！」（記者葛祐豪翻攝）

    針對有媒體報導「旗山香蕉價格從110元崩跌至8元 蕉農恐血本無歸」，民進黨在地立委邱議瑩怒批，不只是標題嚴重誤導，甚至連照片都是使用2018年舊照，意圖製造恐慌，「勿用謠言傷害蕉農」！

    邱議瑩說明，8元是受7、8月風災影響的「次級品價格」，市面上旗山優質香蕉的產地價是每公斤10元至15元，昨天的市場批發價格更是超過20元；市府與農會也協助收購加工成果乾、脆片等產品，共同穩定市場供需，減輕農民壓力。

    邱議瑩為蕉農抱屈說，這種事情一而再，再而三發生，每次香蕉這些農產品價格又異動的時候，就會有惡質謠言刻意用不符合事實的極端案例，製造恐慌性流量，但是受傷最重的，永遠都是辛苦的蕉農。

    高雄市農業局特別澄清，該價格反映的是部分受7至8月風災及豪雨影響、外觀受損的次級蕉行情，並非整體市售香蕉價格。目前產地價格已逐步回穩，同時因為香蕉屬全國性水果，據農糧署表示目前全國香蕉量將逐漸減少，預估下星期價格會上揚。

    旗山區農會也說，目前市面優質香蕉的產地價為每公斤10至15元，全國批發市場平均價格超過20元，與報導的8元並不相符，呼籲媒體要查證後報導正確資訊，以免影響香蕉價格。

