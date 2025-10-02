為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中草湖溪邊坡坍塌掏空路基 何欣純：明年第1季完成修復

    2025/10/02 08:28 記者陳建志／台中報導
    台中大里健行路今年7月大雨，因草湖溪沖刷出現邊坡坍塌，何欣純立委（右2）和市議員合力爭取近6千萬經費，將在明年第1季完成修復。（圖由何欣純立委提供）

    台中大里健行路今年7月大雨，因草湖溪沖刷出現邊坡坍塌，何欣純立委（右2）和市議員合力爭取近6千萬經費，將在明年第1季完成修復。（圖由何欣純立委提供）

    台中流經太平、大里的草湖溪，在今年7月因連續大雨，造成健民里通往黃竹里的健行路邊坡坍塌，出現路基掏空，經何欣純立委向中央爭取經費，經濟部水利署第三河川分署與市府建設局養工處，將合力投入近6千萬經費，進行草湖溪全長約1公里河段的堤防整建與邊坡復建，預計明年第1季順利完工。

    何欣純立委表示，今年7月台中經歷颱風、強降雨、豪雨特報等氣候影響，造成草湖溪堤防與道路出現毀損情形，其中健民里通往黃竹山區的健行路，在靠近健東路口的道路邊坡，在大雨沖刷，還有草湖溪暴漲溪水侵襲下，出現路基掏空的狀況，危及用路人安全，獲報後積極向中央爭取經費修復。

    第三河川分署表示，草湖溪從健民橋至上游竹村橋約1公里河段，評估為「中度破堤危險度」，須盡速補強。河道與堤防整建工程經費為3345萬元，依序施作基腳補強、備塊工程鋪設與坡降調整，提升防洪防護能力。

    民進黨台中市議員李天生、林德宇、張芬郁表示，今年7月災害後，已協調市府養工處施作擋土牆、型框護坡及道路原路型修護等工項，同時爭取修護經費2千餘萬，連同何欣純立委爭取的3千多萬堤防整建，一共近6千萬經費，估可望於明年第1季順利完成修復，讓大里健民里一帶的市民安心通行及生活。

    何欣純強調，這次工程改善河川防護是中央與地方通力合作很好的例子，可保障大里、太平、霧峰等周邊居民的安全，感謝議員協調市府經費配合及健民里長楊進祿積極陳情反映，讓工程進度能快速進展，早日完工。

    台中草湖溪在大里健民里的河段，今年7月大雨出現掏空路基的情形，何欣純立委爭取3千多萬進行修復。（資料照）

    台中草湖溪在大里健民里的河段，今年7月大雨出現掏空路基的情形，何欣純立委爭取3千多萬進行修復。（資料照）

    台中草湖溪在大里健民里的河段，今年7月大雨出現掏空路基的情形，何欣純立委爭取3千多萬進行修復。（圖由何欣純立委提供）

    台中草湖溪在大里健民里的河段，今年7月大雨出現掏空路基的情形，何欣純立委爭取3千多萬進行修復。（圖由何欣純立委提供）

