中秋求好姻緣人緣 把握4天備4物心想事成

中秋節相傳也是月老生日，月圓人圓，想脫單或求好人緣的人，廖大乙建議，可以把握中秋前後4天，向月亮祈求。（資料照）

農曆是八月十五日是中秋節，月圓人團圓的日子，相傳這天也是月老生日，民俗專家廖大乙表示，今年是雙春閏月，是很特別的「三八年」，想脫單或工作需要好人緣的人，準備3個5元紅包、百合花、柚子和圓圓的水果，把握今年中秋節前後4天的晚間9點到11點，向月亮祈求好緣降臨。

廖大乙指出，中秋節相傳也是月老生日，拜月老求好姻緣，想脫單或是從事的工作需要有好人緣的人，中秋節沒有空去月老廟拜月老的人，其實可以就近用簡單的方法來祈求，心誠則靈。

廖大乙說，想求好緣的人，把握中秋節前後4天，即農曆八月十四、十五、十七日ㄧ共4天的時間，任選1天皆可，在晚間9點到11點的時辰，虔誠向月亮雙手合十祈求。

拜月老（月亮）可準備幾種供品，包括：象徵圓滿的圓形水果，例如蘋果、百香果、西瓜、哈密瓜，以及象徵「好運又來到」的柚子，還可準備象徵春風滿面、百年好合的百合花。此外，準備3個紅包袋，各放有台語「有緣」諧音的5元硬幣，哈一口氣後，把袋口封起來。

虔誠向月老祈求好姻緣或好人緣之後，百合花可放在辦公桌的右側，或放在床頭；至於裝「有緣」的紅包可拿去去過的宮廟布施，讓別人幫你「開運」、「開緣」。

廖大乙也提醒，想有好緣的人，中秋節前後幾天，盡量避開暗色衣服，穿著明亮、喜氣的衣服，像紅色、紫色、粉色系的衣服，才能招來好的有緣人。

廖大乙表示，想脫單或求好人緣的人，準備百合花和圓圓的水果、柚子向月老祈求。（廖大乙提供）

