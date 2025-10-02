永信攜手富宇基金會送暖 助弱勢家庭與長者度中秋佳節

書法家柯榆宏與學生陪伴長者體驗傳統工藝「水轉印漆扇」。（記者張軒哲攝）

月圓人團圓，溫暖齊相伴！中秋節將至，台中市永信社福基金會在佳節前夕特別舉辦「中秋送暖」系列活動，串聯社區長照資源與弱勢家庭支持服務，陪伴更多長者與家庭共度溫馨團圓時刻。

永信基金會副主任江瑞敏表示，近年社區共生的概念逐漸興起，透過節慶活動不僅能增進長者的社會互動，也能凝聚社區力量。此次由旭聆長照機構攜手墨文衛書法班，邀請書法家柯榆宏與學生陪伴長者體驗傳統工藝「水轉印漆扇」。長者們親手將漆彩與書法結合，創作出獨一無二的中秋團圓扇，留下難忘的節慶記憶。

旭聆長照機構督導黃千瑜說，長者們在老師引導下親手調色、浸印扇面，展現出絢麗紋理。就算是行動不便或失智長者，也能在協助下完成作品，體驗到自我實現的喜悅。活動後，長者與志工們坐在庭院樹蔭下，一同搖扇、品茶、賞作品，每一把漆扇都成了獨特的中秋祝福。

永信「到宅沐浴服務」持續深耕社區關懷已邁入第八年，累計服務971戶。除了到宅幫握常患者洗澡，年節前還送物資，基金會希望透過實際行動，為困境中的家庭帶來愛與希望。

永信基金會表示，感謝富宇慈善基金會的大力支持，贊助旭聆長照社區活動及弱勢家庭的到宅沐浴與物資經費，讓長者與家庭在中秋佳節裡，不僅能賞月、團圓，更能感受到社會滿滿的溫暖。

旭聆長照機構長輩歡度中秋節。（記者張軒哲攝）

