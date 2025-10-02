台中樂成宮網路傳奇 月老牽線活動女方名額首度秒殺

台中樂成宮月老牽線活動每年二百對，每年額滿。（台中樂成宮提供）

中秋節（農曆8月15日）是月老的生日，台中市樂成宮的月老相當知名，每一年都會在月老生日的當週六舉行牽紅線的活動，今年則選10月4日舉行，以往安排男女共400百位200對，男生名額年年秒殺，女生總是拖到2、3天才額滿，但今年卻在幾小時就額滿，讓樂成宮非常高興，希望今年配對率會比往年更高。

台中樂成宮的月老相當知名，很多單身男女都會來拜月老，通常假日人潮較多，西洋情人節，還有七夕情人節及8月15日月老的生日，會有更多的人潮，而台中樂成宮曾在疫情前，因為有一位信徒，上網PO文指，到台中樂成宮求月老希望能遇到符合某些條件的對象，最後竟真的找到心目中的對象，而此一消息透過網路傳播後幾天，當年樂成宮人潮竟比過年時還多，讓廟方嚇了一跳。

台中樂成宮每一年會在月老生日前當週六，舉辦「樂見真愛 成就幸福 月老慶生締佳緣」，今年則邁向第18年，將在10月4日舉行。

今年讓樂成宮感到很不一樣的是，過去年年舉辦月老牽線的活動，男生的名額很快秒殺，女生則是要拖個2、3天才能額滿，今年則是幾個小時就額滿，樂成宮表示，現在的青年男女都宅在家，造成結婚率降低，少子化，今年女方很快額滿，應該有助於配對成功，而往年當場的配對率約一成。

樂成宮董事長何敏誠表示，台中市樂成宮除主神媽祖外，也恭奉月老星君，而台中樂成宮月老星君在網路票選排名全台灣第一名。

何敏誠表示，台中樂成宮的月老相當有名，月老牽線的活動，很受單身男女歡迎，雖未調查究竟步入禮堂的新人有多少對，但是樂成宫常常會吃到信徒們送來的喜餅及喜糖，都快吃不完。

台中樂成宮的月老牽線活動，每年都吸引單身男女參加。（台中樂成宮提供）

