澄清網傳暫緩人力入光復 中央急徵560名「鏟子超人」

中央災害應變中心前進協調所澄清網傳「救援人力暫緩進入花蓮光復」訊息，表示並未發布志工暫緩進入等訊息，今（2日）統計災區仍需「鏟子超人」560人的援手。花蓮縣府也表示，截至目前已完成1487戶清淤，還有119戶需要幫忙，希望更多志工持續協力相助。

總協調官季連成說，中央並未發布志工暫緩進入光復的訊息，且協調所持續在光復車站前協助志工做報到、分配及接駁工作，並由軍用卡車疏運，經統計需求，今天仍需志工人數560人，歡迎各位志工展現熱忱，無私投入災後復原工作。

季連成說，目前光復7村劃分為7個責任區，包括大安村、大華村、大平村、大馬村、大同村、東富村、北富村，每村由國軍中校級以上軍官結合縣府及村長，統籌救災兵力、志工、機具調度事宜，立即解決各項需求及困難。

他說，原民會及交通部也將持續在光復車站志工分派站辦理志工接駁、住宿、分派等事宜，協助來自全國各地的志工朋友解決住宿與行動的需求。

由於光復鄉清淤進入第2階段，花蓮縣政府持續邀全國專業人力支援災後復原。徐榛蔚表示，有關家戶清淤部分，已進入第2階段，需要各類專業志工協助，包括水電、泥水技師、高壓清洗人員等。

徐榛蔚也請國軍協助引導人力投入至校園、下水道側溝清理及環境垃圾等，以利後續重機具清除工作。依國軍統計，包含縣府、軍方、公益單位及熱心志工協力部分，本次災後需清淤家戶共計1606戶，截至目前已完成1487戶，尚餘119戶，其中89戶為受損嚴重或無法聯繫。

