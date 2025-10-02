為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北部空氣差！今高溫炎熱 午後山區零星雷陣雨

    2025/10/02 06:27 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署表示，今天高溫炎熱，午後山區有零星短暫雷陣雨。（資料照）

    中央氣象署表示，今天高溫炎熱，午後山區有零星短暫雷陣雨。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（2日）持續受到太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，山區午後有零星短暫雷陣雨，清晨東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。

    氣溫方面，各地高溫約32至35度，其中大台北、桃園及台中地區有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強；至於各地低溫約24至27度。

    離島天氣方面，澎湖晴時多雲，氣溫27至31度；金門晴時多雲，氣溫26至31度；馬祖晴時多雲，氣溫27至31度。此外風力增強，今晚起新北市、屏東縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

    第24號熱帶性低氣壓今凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方1160公里海面上，向西北西朝呂宋島進行，有增強為輕颱的趨勢，預計週五（3日）至週六（4日）受其外圍雲系影響，花東及屏東地區降雨機率較高。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，北部零星地區短時間達「橘色提醒」等級。

    週五、週六颱風外圍雲系影響，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東部及屏東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

    下週日（5日）、週一（6日）各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下週二（7日）、週三（8日）基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    31 - 40 30 - 38 32 - 37 27 - 36

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播