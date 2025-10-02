北部空氣差！今高溫炎熱 午後山區零星雷陣雨

中央氣象署表示，今天高溫炎熱，午後山區有零星短暫雷陣雨。（資料照）

中央氣象署表示，今天（2日）持續受到太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，山區午後有零星短暫雷陣雨，清晨東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。

氣溫方面，各地高溫約32至35度，其中大台北、桃園及台中地區有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強；至於各地低溫約24至27度。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，氣溫27至31度；金門晴時多雲，氣溫26至31度；馬祖晴時多雲，氣溫27至31度。此外風力增強，今晚起新北市、屏東縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

第24號熱帶性低氣壓今凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方1160公里海面上，向西北西朝呂宋島進行，有增強為輕颱的趨勢，預計週五（3日）至週六（4日）受其外圍雲系影響，花東及屏東地區降雨機率較高。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，北部零星地區短時間達「橘色提醒」等級。

週五、週六颱風外圍雲系影響，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東部及屏東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下週日（5日）、週一（6日）各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下週二（7日）、週三（8日）基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 - 40 30 - 38 32 - 37 27 - 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

