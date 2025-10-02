「麥德姆颱風」最快今成形！氣象專家：3地防局部雨

「林老師氣象站」發文指出，原位於菲東海域的熱帶擾動昨已增強為熱帶性低氣壓，預估後續發展為颱風機率高，未來雖不會侵襲台灣，但明後天包含花蓮、台東及恆春半島等地會有局部降雨。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，原位於菲東海域的熱帶擾動昨已增強為熱帶性低氣壓，預估後續發展為颱風機率高，最快在今（2）日就會發展為今年第21號颱風「麥德姆」，未來雖不會侵襲台灣，但明後天包含花蓮、台東及恆春半島等地會有局部降雨。同時因受受太平洋高壓持續影響，預估今日至下週二各地持續晴朗炎熱，北台最高氣溫仍常達37、38度。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，原位於菲律賓東方海域的93W，已於昨日增強為熱帶性低氣壓（TD24），由於環境有利發展，後續再發展成颱風的機率達90%以上，預估今年第21號颱風「麥德姆」呼之欲出。此次是由美國命名，為「大雨」的意思。未來將循環境駛流場的導引，往西北轉西移動，朝中國海南島方向前進，非常類似2015年的彩虹颱風路徑。

「林老師氣象站」表示，雖然麥德姆不會直接侵襲台灣，但其外圍環流雲系仍可能為南花蓮、台東及恆春半島帶來局部零星降雨；時間約在3日至4日（明後天）。至於中秋節假期，由於環境水氣都被麥德姆颱風帶走，將會是愈到後期，天氣會愈來愈好。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至下週二受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，要注意防曬、防中暑。午後在局部山區偶有短暫降雨的機率；週五、六因「麥德姆」通過呂宋島、進入南海，南方水氣增多，為恆春半島及花東帶來一些局部降雨的機率。

吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，下週三北海岸、東半部偶有局部短暫雨，西半部晴時多雲，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓今將發展為「麥德姆」，未來偏西北西、通過呂宋島，並進入南海，逐漸增強為「中颱」。至於週日（5日）颱風中心通過雷州半島，侵襲海南島及兩廣。最新歐洲人工智慧模式模擬顯示，下週三台灣東方海面則另有一熱帶擾動，但各國模式模擬不斷調整、且差異很大，應持續觀察。

