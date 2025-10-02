10/02 各報重點新聞一覽

勞動基金8月大賺2778億元，再創史上單月新高。（資料照）

自由時報

勞動基金8月大賺2778億 新制勞退 每人分紅逾1.7萬

八月全球投資市場延續漲勢，勞動基金投資績效水漲船高，八月大賺二七七八億元、再創史上單月新高，前八月累計帳面收益三四二一．八億元；其中攸關一二九二萬勞工的「新制勞工退休基金」，八月大賺一九四九．八億元，前八月帳面大賺二二三七．六億元，是最大功臣，平均每位勞工可分紅約一萬七三一九元。

地勢低窪成重災區 不適合再住人 中央評估 光復佛祖街先蓋中繼宅

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，泥沙洪水沖入光復鄉，佛祖街因地勢低窪成為重災區，花蓮縣政府坦言「已不具居住條件」，縣長徐榛蔚向中央爭取中繼宅和遷村規畫。中央災害應變中心前進協調所表示，已擬安置方案，將先評估蓋中繼宅，尋覓合適土地中。

警署第3季四合一查緝 成果豐碩 逮詐團5千多人 扣詐團12.2億

警政署將首要的四大執法重點打詐、掃黑、肅槍和緝賭，於今年第三季展開全國性四合一專案行動，刑事警察局昨天公布專案成果，共查獲詐欺集團九百三十一團、拘提到案五千四百四十九人，其中二千二百五十七人遭拘捕，拘捕率逾四成，並查扣不法利得十二億二千四百四十七萬餘元，另掃黑、肅槍、緝賭亦成果豐碩。

聯合報

台美晶片五五分？鄭麗君：不會答應

台美關稅第五輪實體磋商落幕，行政院副院長鄭麗君一行人昨天清晨搭機抵台。鄭麗君在桃園機場受訪時表示，本次談判主要是爭取調降對等關稅且不疊加原來的稅率，以及二三二條款相關的關稅優惠待遇等議題；針對美國商務部長盧特尼克提到的「晶片五五分」，她強調「不會答應這樣的條件」。

日本工商會發表白皮書 籲政府穩定兩岸關係

台北市日本工商會昨天發布「二○二五年白皮書」，對台灣提出包括能源轉型、投資環境、兩岸情勢及國際經貿在內的多項建言，特別的是，白皮書首度納入兩岸關係，直言地緣政治風險已成外商投資台灣的重要考量，日本工商會呼籲政府正視並改善。

中國時報

鄭麗君：絕不答應晶片五五分

美國商務部長盧特尼克日前提出台美晶片生產「五五分」構想之際，行政院副院長鄭麗君正在華府與美方進行實體磋商。鄭麗君1日清晨抵台，在機場澄清「從未做出五五分承諾，絕不會答應」。不過，在野立委認為，這次赴美沒做「五五分」承諾，不代表未來不會觸及此議題，政府恐怕只是用「暫時性不談」回應國內疑慮。

高齡駕駛70歲換照 明年5月實施

高齡駕駛意外頻傳，交通部1日公布改革方案，新制要求70歲以上民眾需更換駕照，且須接受教育訓練、危險感知體驗並體檢合格，逾75歲則每3年換照，若超過2年緩衝期，駕照即失效。公路局表示，新制明年5月實施，估計約有128萬名高齡者須換照。中華民國老人福利推動聯盟則批評，這是年齡歧視。

花蓮縣光復鄉佛祖街因地勢低窪成為重災區，縣長徐榛蔚向中央爭取中繼宅和遷村規畫。（記者游太郎攝）

刑事警察局公布四合一專案成果，查扣詐團不法利得12.2億餘元。（記者鄭景議攝）

