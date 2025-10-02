為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南網紅號召「輔助系英雄」挺進花蓮 45家業者組響應組隊

    2025/10/02 06:19 記者王捷／台南報導
    志工在光復糖廠物資站替前線人員進行背部推拿，讓鏟土與搬運後肌肉痠痛的志工與國軍，獲得舒緩與體能恢復。（愛吃輝提供）

    台南網紅愛吃輝號召全國按摩與整復業者救災，共有45家業者響應組成「按摩超人隊」前進花蓮光復糖廠物資站，愛吃輝說，國軍、警消與「鏟子超人」用雙手救災，按摩師傅也用雙手舒緩他們的肌肉壓力，是「輔助系」英雄，目前已排班到19日。

    花蓮震災後，有各行各業的「超人」與軍警投入災區，持續清淤、搬運沙包與整理住家環境，長時間的體力消耗使得肩頸與腰背痠痛成為普遍問題。愛吃輝透過粉專發起招募，強調「專業者也能成為超人」，希望具備按摩、刮痧與筋膜放鬆技能的人加入，並提醒若能留到夜間，更能幫助辛苦收隊的國軍弟兄舒緩壓力。

    很多人都知道愛吃輝常常在粉專上PO台南美食，但他也有復健與物理治療相關背景，他說，長時間勞動肌肉會有負擔，按摩能幫助肌肉舒緩壓力，一開始去災區時很怕被罵，只有幾間業者參加，但幾天下來發現災區的志工都很需要按摩，目前全國有45家業者的響應，「按摩超人隊」是協助「鏟子超人」的「輔助系」英雄。

    「按摩超人隊」已在光復糖廠物資站設點，每日安排不同老師輪值，並由志工物資站協調動線，避免等候過久或影響工作進度。許多接受服務的志工與軍警表示，短短10分鐘的推拿能明顯改善手臂僵硬、下背痠痛，讓身體快速恢復，隔天再次投入救災更有力氣。

    愛吃輝說，未來將繼續透過粉專公告服務據點與時段，並邀請更多專業者加入。「鏟子超人」靠雙手救災，師傅也用雙手延續前線能量，這是這次行動的核心，希望「按摩超人隊」也能讓花蓮重建之路多份溫度。

    花蓮光復糖廠設立「超人補給推拿站」，招牌上有超人插畫，愛吃輝號召按摩業者，成為協助救災前線的「輔助系英雄」。（愛吃輝提供）

