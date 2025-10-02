南一女合作社1日營業所得捐花蓮 師生熱烈響應

台南女中合作社發起捐出一日營業所得，獲得師生熱烈響應。（擷自「台南女中合作社」臉書）

台南女中合作社發揮愛心，發起「捐出9月30日一日營業所得」，並獲得校長與合作社理事響應，總金額高達17萬8千元，已於10月1日全數匯入衛福部「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」專戶。暖心義舉展現師生團結力量，獲得校友大讚「以母校為榮」。

合作社於臉書粉專公告活動消息後，立即引發師生熱烈支持。9月30日當天，不論是在營業部、自在軒，或熟食部消費，都化為實際的救災能量，當日營業所得共計16萬7099元，比平日多出近兩倍。

請繼續往下閱讀...

「台南女中合作社」貼文並PO出匯款單據指出，再加上校長、合作社理事以及九大自助餐的額外響應，善款總額達17萬8千元，並於1日完成匯款。消息一出，校友們紛紛留言按讚打氣，直呼「學妹們好棒」、「母校真以行動實踐愛心」。

台南女中合作社發起援助花蓮救災行動。（擷自「台南女中合作社」臉書）

台南女中合作社貼出匯款單據。（擷自「台南女中合作社」臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法