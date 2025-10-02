為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    生態悲歌！高雄柴山特有種馬卡道澤蟹竟「叼菸」

    2025/10/02 00:33 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄柴山特有種馬卡道澤蟹「叼菸」。（郭高義提供）

    高雄柴山特有種馬卡道澤蟹「叼菸」。（郭高義提供）

    生態悲歌！高雄柴山特有種馬卡道澤蟹近年來大量死亡，柴山志工巡山隊拍到馬卡道澤蟹「叼菸」，還將菸蒂帶回洞穴當食物，擔心環境污染造成地區性滅絕，呼籲政府設立解說牌，加強取締亂丟菸蒂，維護生態。高雄市環保局今年取締亂丟菸蒂4191件共裁罰526萬多元，將持續加強取締；環境部也推動全國菸蒂不落地及廢棄物清理法修法，以減少菸蒂流布。

    高雄柴山鄰近市區，每天有5千人登山，而柴山更是馬卡道澤蟹棲地，柴山志工巡山隊近年來觀察到馬卡道澤蟹大量死亡，志工郭高義除了發現生活污水造成馬卡道澤蟹死亡，近日還拍到馬卡道澤蟹「叼菸」，將菸蒂帶回洞穴當食物，憂心忡忡。

    郭高義說，環境改變衝擊馬卡道澤蟹生態，環境污染造成馬卡道澤蟹中毒死亡，除了生活污水，香菸含化學成分有毒，馬卡道澤蟹將菸蒂帶回洞穴當食物，連帶生活環境土壤與水源也遭受污染，自然難以生存下去，擔心地區性滅絕。

    柴山志工巡山隊呼籲政府設立禁聲緩行告示牌，以及馬卡道澤蟹解說牌，加強宣導生態保育重要性，提醒民眾勿亂丟菸蒂，加強取締亂丟菸蒂，避免造成生態浩劫。

    環保局今年以來取締亂丟菸蒂4191件，總計開罰526萬多元，比去年同期增加5.7％共228件，其中柴山所在地鼓山區裁罰197件24萬多元，將持續加強取締。

    此外，壽山國家自然公園全面禁菸，國家自然公園管理處今年查獲違規吸菸6件，依國家公園管理法裁處9千元，將持續加強取締。

    環境部研議修正《廢棄物清理法》規定，針對自車內向外亂丟菸蒂、垃圾行為，得處罰車主，並由車主舉證實際行為人。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    高雄柴山特有種馬卡道澤蟹「叼菸」，還將菸蒂帶回洞穴當食物。（郭高義提供）

    高雄柴山特有種馬卡道澤蟹「叼菸」，還將菸蒂帶回洞穴當食物。（郭高義提供）

    高雄柴山特有種馬卡道澤蟹「叼菸」。（郭高義提供）

    高雄柴山特有種馬卡道澤蟹「叼菸」。（郭高義提供）

