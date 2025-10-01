週六來樹林山佳火車站「賞閱」 過不一樣的中秋

新北市立圖書館樹林分館10/4在山佳火車站舉辦月台「賞閱」活動。（擷取自「新北市立圖書館」臉書）

中秋連假即將到來，新北市立圖書館樹林分館這週六上午10點到下午4點半，在樹林區山佳火車站舉辦「月台賞閱」活動，除了有「玉盤書展」，還能把喜歡的書帶回家，以及應景的不插電音樂會，邀民眾一起到車站月台另類賞「閱」過中秋。

新北市立圖書館長吳佳珊說，火車「月台」原意為古代傳統建築供人登高賞月的平台，古人登月台賞月，抒發情懷，留下許多詩詞佳作。樹林分館這週六在具百年歷史的山佳火車站月台，推出適合全家參與的「中秋閱書香」活動，規劃書展、故事、音樂、走讀等活動，邀民眾在月台閱讀野餐，以書香團聚，用不同角度認識在地文化。

樹林分館週六舉辦「中秋閱書香」活動，包括「月台賞閱」書香派對、「望舒托樂」不插電音樂會、「玉盤書展」、「書扇傳情」，家長可帶著孩子一起到月台鋪上野餐墊、玩故事、聽音樂，還可以把喜歡的書帶回家，此外，「山佳走讀」將帶親子走訪百年車站、蓋淡坑煤、懷舊山間巷道，認識山佳車站周遭景點。

