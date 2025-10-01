為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    解決產業缺工 「資深移工留才久用方案」創雙贏

    2025/10/01 23:01 記者楊金城／台南報導
    不鏽鋼大廠彰源企業利用資深移工留才久用方案，協助解決缺工。（勞動力發展署雲嘉南分署提供）

    不鏽鋼大廠彰源企業利用資深移工留才久用方案，協助解決缺工。（勞動力發展署雲嘉南分署提供）

    勞動部推出「移工留才久用方案」，協助雇主留用資深移工，抒解缺工；不鏽鋼製造大廠彰源企業就透過方案將11名資深移工轉任為中階技術人力，除讓技術得以傳承，更有效緩解產線人力需求，改善企業缺工困境。

    勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟今天（1日）說，「移工留才久用方案」是針對在台工作連續滿6年以上且符合技術條件的資深移工，雇主得以產業類月薪3.3萬元以上轉任其為外國中階技術人力，雇主除可免繳就業安定費外，轉任後空出的名額，也可再申請聘僱移工，不僅有效減輕企業負擔，更彈性地運用人力，還大幅降低移工招募與訓練成本，值得製造業、營造業、農漁業、長照機構等產業參考。

    雲嘉南分署說，依移工留才久用服務中心統計，截至今年8月底，全台已核可超過5.3萬名移工轉為中階技術人才，為雇主和勞工共創雙贏。

    位於雲林縣的彰源企業（股）公司管理部謝姓經理說，公司雖然祭出4萬以上月薪，仍難以招募台籍產線員工，而留台將屆滿的移工，除配合度高、工作態度良好，其逾10年的技術累計是不可多得的員工，當得知有「移工留才久用方案」，迄今有11名移工申請並轉任為中階技術人力，成為新進移工的職場導師，有效緩解公司缺工問題、穩定產能。

    不鏽鋼大廠彰源企業利用資深移工留才久用方案，協助解決缺工。（勞動力發展署雲嘉南分署提供）

    不鏽鋼大廠彰源企業利用資深移工留才久用方案，協助解決缺工。（勞動力發展署雲嘉南分署提供）

    圖 圖
    圖 圖
