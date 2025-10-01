召集令號角響！金門老兵故事館開張 10/1~12/15歡迎重返英雄島

金門老兵召集令號角響起，金門縣政府秘書長張瑞心詢問「在大膽島當過兵的請舉手」。（記者吳正庭攝）

金門「老兵故事主題館」今天開張，代表邁入第八年、為期2個半月，包括「尋找我的營區」老兵召集令系列活動登場。縣府秘書長張瑞心說，早期10萬大軍遍及金門各角落，軍民一家的情感如水乳交融，縣府攜手觀光產業推出系列活動，盼老兵賓至如歸。

主題館啟用，由曾在金門服役的老兵穿草綠服「演出」，大膽老兵洪世家擔任司儀，模擬軍方高賓接待模式，余世仁擔任簡報兵導覽、邱棚鴻故事分享、錢尊賢及王政義互尬折棉被功夫，重現昔日軍旅日常。

請繼續往下閱讀...

老兵故事主題館位於金湖鎮「新市256」，以保存軍旅歷史與口述記憶為核心，包含「軍中書信牆」、「老兵故事放映站」、「老兵故事牆」、「軍中生活日常區」、「戰地時期主題區」、「軍中生活體驗區」及「歷年老兵紀念酒」等。

縣府觀光處表示，「金門老兵召集令」已在台北車站、四四南村、台中車站等地宣傳，主軸活動自10月1日至12月15日，凡外（離）島退役老兵到金門旅遊，只要身分證、來金機票及曾服役證明文件，即可申領、購買相關紀念品；第一次參加者，必須先至新市256認證。「遊金打卡禮」有限量莒光袋，「老兵買，縣府加碼送」可享有「優惠價」購買老兵專屬紀念酒。

另外，將舉辦3場「尋找我的營區」、3場「老兵懷舊體驗」，相關訊息將陸續公告於「金門老兵召集令」臉書粉專，或電話（082）324194洽詢。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

參加「金門老兵召集令」活動，可申領、購買相關紀念品。（記者吳正庭攝）

「老兵故事主題館」中展示的「戰地小物」。（記者吳正庭攝）

老兵故事主題館以保存軍旅歷史與口述記憶為核心。（記者吳正庭攝）

「老兵故事主題館」中展示各時期軍服。（記者吳正庭攝）

「老兵故事主題館」中重現早期安全士官的工作。（記者吳正庭攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法