逼讓座反被踹飛老婦曾是研究員？ 中研院首度給回應！

白髮老婦逼年輕人讓開座位，還揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦，目擊乘客PO網引發熱議。（圖翻攝自Threads）

台北捷運近日發生「優先席」（博愛座）讓座糾紛，一名白髮老婦逼年輕人讓開座位，還揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦。事後被踹老婦身分意外掀起網友熱議，且傳出該老婦原本是中央研究院的研究員，中研院今（1日）表示，該名婦人和中研院沒有關係。

週一（9/29）下午4點多，73歲曾姓老婦搭乘台北捷運紅線象山站往淡水方向，當列車行經信義安和站時，她在車廂內見到有名長髮男子坐在優先席上，明明還有其他座位，她卻上前要求對方讓座，還拿手上的包包打人，男子忍無可忍，直接一腳將老婦踹倒，場面一度失控。

整段過程全被在場乘客拍下PO網瘋傳，眼尖的台大地理系副教授洪廣冀昨天（9/30）在臉書發文披露曾婦身分，意外掀起熱議，「她從我在中研院當助理的時候就在了。縱橫各研討會，拿資料，吃點心，以及最重要的，當主席問聽眾有沒有問題時，舉手問問題。助理們總是繪聲繪影，有一個版本是，婆婆本來是中研院研究員，因為升等沒過，就變成這樣了……」

還有其他人挖出更多曾婦的黑歷史，包括在捷運上巴孩童頭部要求讓座、用雨傘敲孕婦膝蓋、直接坐在孕婦腿上，還要剛開完刀的病患及拿有拐杖者離開座位，是知名的「攻擊慣犯」，還因此被冠上「白髮魔女」、「會議蟑螂」等謔稱。還有傳言，曾婦曾經是中研院研究員，多次騷擾台大數學系某教授，造謠被對方性侵，最後鬧上法院，曾婦還被判刑。

除此之外，北市警大同分局員警今天上午9時許巡邏經過全家超商時，一眼就認出她是在捷運上與年輕人發生爭執、鬥毆的婦人，她同時還是因犯下多起竊盜罪嫌，並在家樂福重慶店偷竹筍，需合併執行55日，但未到案執行被士林地檢署發布通緝的通緝犯。

針對曾婦是否真的曾經是中研院研究員，綜合媒體報導，中研院僅簡短回應：「該婦人並非本院研究人員，亦非行政人員。」

