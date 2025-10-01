今3.5萬救災超人湧光復 台鐵「讓愛接力飛行」加強疏運到10月中

今日有3.5萬名超人（見圖）湧入光復救災。（擷取自台鐵官網）

大批超人今天持續湧入花蓮光復鄉重災區，台鐵公司高層透露，今天多達3.5萬名來自各地的救災超人進出光復協助救災，台鐵響應「加開持續 讓愛接力飛行」力挺救災超人，從上月30日起到10月15日，持續加強疏運，採取加開列車等6大措施，全力運轉讓愛心一班接一班前行，讓希望一份份傳遞延續；更有超人透露，不少人從台北買站票，一路站到光復，展現救災士氣。

據了解，受樺加沙颱風環流影響，造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥水沖入下游，光復鄉受災嚴重，台鐵在災情後加開列車，約3萬5000名志工今天搭火車湧入光復鄉，到慈濟基金會、中央災害應變中心等志工報到處，接受任務調配，進入重災區救災、清運。

台鐵在官網上發布，從9月30日起到10月15日，採取1.「加開列車」：每天加開4列12輛DMU柴油客車及4列區間車，共計8列；2.「增停光復站」：所有上、下行對號列車增停光復站（不含鳴日等觀光列車），方便旅客及救災人員進出；3.「全面開放站票」：花蓮至台東段各站新自強號全面開放站票，容納更多需求。

4.「延駛服務」：4102車次、4124車次區間車延長行駛至光復站，沿途停靠吉安、志學、壽豐、豐田、鳳林及萬榮等站；5.「簡化進站流程」：光復站閘門全開，提供進站乘車證明單、縮短排隊時間；6.「高峰疏運規劃」：上午7時到10時、下午3時到晚間7時30分高峰時段，加強分流與安全防護。

台鐵公司在臉書上為超人們打氣「臺鐵相信，加開的不只是列車，更是愛心與勇氣的接力。在這關鍵的時刻，我們將持續全力運轉，陪伴每一位居民與超人，邁向重建的明天。」吸引不少網友留言，為超人及台鐵打氣。

