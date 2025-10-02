為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    80歲阿公騎腳踏車「彰化衝花蓮光復」救災 看哭數萬人

    2025/10/02 00:19 即時新聞／綜合報導
    阿公得知光復鄉災民需要幫助，獨自騎著腳踏車從彰化殺到花蓮，只為貢獻一己之力。（圖翻攝自Threads）

    阿公得知光復鄉災民需要幫助，獨自騎著腳踏車從彰化殺到花蓮，只為貢獻一己之力。（圖翻攝自Threads）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游的光復鄉，連日來大批「鏟子超人」湧入災區協助救災，也發生不少令人動容的故事。有位阿公得知光復鄉災民需要幫助，獨自騎著腳踏車從彰化殺到花蓮，只為貢獻一己之力，大批網友知道這件事後感動不已。

    一名女志工週三（10/1）在Threads上發文說，有位已經高齡80歲的阿公，自己從彰化騎腳踏車到光復鄉，只為幫助災民。原PO貼出的影片可以看到，阿公氣色看上去不錯，身體相當硬朗，還向原PO分享自己去了哪裡幫忙清淤。原PO直呼：「感動到很難言喻！80歲的伯伯自己從彰化騎腳踏車來光復，這把年紀了還去清瘀！這不就是最美的風景嗎？」

    而這位阿公似乎直接在當地過夜，原PO給了他一張床墊希望讓他睡得舒適些，但阿公婉拒好意說，他睡紙板就好。

    貼文曝光後，到現在已有超過2萬人讚爆，「好猛的阿伯，老當益壯啊」、「希望有人開車載阿伯回彰化」、「他要回家可以有人順路載他一程嗎？自己一個人又累還要騎腳踏車蠻危險的」、「這個阿伯跟我講他騎了整整兩天，他真的很厲害，80歲的人了，還有心想來救災」、「有沒有接駁超人幫忙呀，好擔心阿公回家會危險」、「伯伯是神人，居然是騎腳踏車去！超猛！」、「騎完還有體力幫忙救災，晚上又不睡床墊，看到會哭出來欸，阿伯也要注意自己的身體啦！」

    在 Threads 查看

