靈魂編碼!陽明交大位於大學路1001號 竟與「 二進位 」有關

位於新竹市東區大學路1001號的陽明交大。（記者洪美秀攝）

陽明交通大學校址為新竹市東區大學路1001號，陽明交大今天指出，校址原本應是大學路9號，但為符合理工人常看的二進位，於是將十進位的9改成二進位的1001，今天是10月1日，aka. 1001，是陽明交大人值得紀念的日子，粉專小編提到雖沒放假、課照上、作業一樣爆量，但陽明交大人依然穩定運行，就像一段不崩潰的程式碼，在屬於陽明交大的日子，祝大家1001快樂。

而小編這篇校址1001號的解碼貼文，也引來陽明交大人關注，不少校友也分享過去在學校上課時，就有教授分享校址的由來與密碼，藉此鼓勵理工人在二進位中追求更高的成就，而今天也有人文教授分享這段故事，原來陽明交大的校址蘊含這樣的小細節，也讓不少陽明交大人終於理解原來校址1001號，並非是前面剛好有1000戶，而是有理工人的靈魂編碼巧思在。

也有校友終於恍然大悟，原來有這樣的思維與細節在，也對一開始訂下校址的開創者表達敬佩，認為只要是陽明交大理工人都應該知道這個故事，更讓10月1日這個日子有了特別的意涵與解釋。

交大理工人解答校址密碼。（照片取自陽明交大粉專）

交大理工人解答校址密碼。（記者洪美秀翻攝）

