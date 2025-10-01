為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    靈魂編碼!陽明交大位於大學路1001號 竟與「 二進位 」有關

    2025/10/01 22:45 記者洪美秀／新竹報導
    位於新竹市東區大學路1001號的陽明交大。（記者洪美秀攝）

    位於新竹市東區大學路1001號的陽明交大。（記者洪美秀攝）

    陽明交通大學校址為新竹市東區大學路1001號，陽明交大今天指出，校址原本應是大學路9號，但為符合理工人常看的二進位，於是將十進位的9改成二進位的1001，今天是10月1日，aka. 1001，是陽明交大人值得紀念的日子，粉專小編提到雖沒放假、課照上、作業一樣爆量，但陽明交大人依然穩定運行，就像一段不崩潰的程式碼，在屬於陽明交大的日子，祝大家1001快樂。

    而小編這篇校址1001號的解碼貼文，也引來陽明交大人關注，不少校友也分享過去在學校上課時，就有教授分享校址的由來與密碼，藉此鼓勵理工人在二進位中追求更高的成就，而今天也有人文教授分享這段故事，原來陽明交大的校址蘊含這樣的小細節，也讓不少陽明交大人終於理解原來校址1001號，並非是前面剛好有1000戶，而是有理工人的靈魂編碼巧思在。

    也有校友終於恍然大悟，原來有這樣的思維與細節在，也對一開始訂下校址的開創者表達敬佩，認為只要是陽明交大理工人都應該知道這個故事，更讓10月1日這個日子有了特別的意涵與解釋。

    交大理工人解答校址密碼。（照片取自陽明交大粉專）

    交大理工人解答校址密碼。（照片取自陽明交大粉專）

    交大理工人解答校址密碼。（記者洪美秀翻攝）

    交大理工人解答校址密碼。（記者洪美秀翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播