逾20座標準泳池！竹縣環保家族企業租地埋垃圾 父子4人賺進1.5億

檢警調開挖遭回填的事業廢棄物。（警方提供）

新竹縣朱姓環保清運業者與3個兒子經營多家家族環保公司，111年起陸續承攬事業廢棄物清除，並承租多筆土地，假借整地名義，合法掩護非法，將垃圾埋進承租土地牟取暴利，非法回填體積近5萬立方米、相當於20餘座標準游泳池，不法利益超過1億5000萬元，新竹地院依廢棄物清理法將朱男父子4人判處2年6月到1年4月不等徒刑，犯罪所得沒收，朱男的500多萬元銀行存款與價值2000多萬元的土地均遭查扣。

法官調查，新竹縣大山企業社負責人朱有宏身兼苗栗縣德利通環保公司實際負責人，朱男由兒子出面於111年承租新竹縣多處土地，做為廢棄物轉運分類貯存場所，或廢棄物回填場，接受外界委託清運石綿瓦、廢鐵、廢磁磚、廢磚頭、廢木材、廢塑膠、廢土等事業廢棄物後，載運前往堆置回填，導致山坡地邊坡出現張力裂縫及邊坡裸露，而有致生水土流失之虞。

經保七總隊第三大隊持新竹地院核發搜索票，去年1月17日會同新竹縣調查站、環境部環境管理署北區環境管理中心到大山企業社搜索，因而查得上情。

法官認為，被告等人未依廢棄物清理法規定清除、處理或再利用廢棄物，而任意清除、處理廢棄物，堆置廢棄物範圍、數量巨大，堪認對環境影響重大，屬於反覆從事違反廢棄物清理法規定賺取暴利；且檢方認為，在清除廢棄物之前，不宜給予被告等人減刑。

法官審酌被告等人未依規定取得許可文件，竟違法從事廢棄物之貯存、處理，漠視政府對環境保護政策宣導，破壞自然環境範圍巨大，影響環境衛生，朱男與3個兒子甚至未經主管機關許可，任意提供土地堆置廢棄物，對於環境造成污染，影響生態保育；且非法占用山坡地，致生水土流失未遂，對環境影響重大。

且朱男父子多人先前均有違反廢棄物清理法相關犯行，經起訴、法院判決紀錄，猶再為本案違反廢棄物清理法犯行，顯見其等視法律於無物，實應予嚴懲，考量檢方認朱男等人先前因違反廢棄物清理法為警查獲後再犯本案，建請從重量刑。

本案透過環境部環境管理署北區環境管理中心以無人機空拍建立量體模型，量測現場廢棄物量體，再與國土測繪中心合作，計算結果廢棄物量體為約5萬立方公尺，算出朱男犯罪所得為1億5488萬元。

而新竹地檢署檢察官為保全追徵朱男犯罪所得，曾向新竹地院聲請查扣朱男名下7個銀行帳戶（總金額約580萬元）以及土地59筆（公告現值2427萬元），並經法官裁定准許。

最後法官將朱男依廢棄物清理法非法清理廢棄物罪，處有期徒刑2年6月，犯罪所得1億5488萬元沒收。3個兒子也被判1年8月不等徒刑。

