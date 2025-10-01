把「小宇宙」裝進鏡頭裡 台南科學營培養學童觀察力

小學員專注操作顯微鏡，親眼觀察細胞世界的奧秘。（圖由長榮中學提供）

平板電腦也能玩科學！長榮中學國中部舉辦「2025科學研究素養營」，吸引五、六年級學童踴躍參與。營隊由第65屆全國生物科展冠軍指導老師卓猛暉領軍，透過破冰遊戲、情境任務與動手實驗，引導孩子「做中學、學中悟」，培養觀察力、探究力與表達力。

活動以熱鬧的破冰遊戲揭開序幕，孩子們很快拋開羞怯，勇於搶答。進入「微觀探險任務」後，學員分組操作顯微鏡，練習調片、對焦與紀錄，將顯微鏡連接攝影鏡頭與平板電腦，即時截圖列印，貼入學習單，讓抽象觀察成果具體化。卓猛暉老師逐一示範操作，提醒控制光圈與倍率，讓科學知識在實作中變得生動。

學生分享說，第一次自己做載玻片時，「好像把小宇宙裝進鏡頭裡！」也有人直呼「真的把科學玩出來了」。在過程中，孩子們不僅學會觀察細節，更勇於討論與發表，體驗到科學探索的樂趣，也提升了自信與學習動機。

長榮中學校長許德勝說，科學素養不只是知識，更是觀察、思考與表達的整合能力；由科展冠軍級師資帶領，能把抽象概念轉為具體體驗，進一步激發孩子的長期學習熱情與動能。

