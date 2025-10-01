為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    把「小宇宙」裝進鏡頭裡 台南科學營培養學童觀察力

    2025/10/01 21:42 記者洪瑞琴／台南報導
    小學員專注操作顯微鏡，親眼觀察細胞世界的奧秘。（圖由長榮中學提供）

    小學員專注操作顯微鏡，親眼觀察細胞世界的奧秘。（圖由長榮中學提供）

    平板電腦也能玩科學！長榮中學國中部舉辦「2025科學研究素養營」，吸引五、六年級學童踴躍參與。營隊由第65屆全國生物科展冠軍指導老師卓猛暉領軍，透過破冰遊戲、情境任務與動手實驗，引導孩子「做中學、學中悟」，培養觀察力、探究力與表達力。

    活動以熱鬧的破冰遊戲揭開序幕，孩子們很快拋開羞怯，勇於搶答。進入「微觀探險任務」後，學員分組操作顯微鏡，練習調片、對焦與紀錄，將顯微鏡連接攝影鏡頭與平板電腦，即時截圖列印，貼入學習單，讓抽象觀察成果具體化。卓猛暉老師逐一示範操作，提醒控制光圈與倍率，讓科學知識在實作中變得生動。

    學生分享說，第一次自己做載玻片時，「好像把小宇宙裝進鏡頭裡！」也有人直呼「真的把科學玩出來了」。在過程中，孩子們不僅學會觀察細節，更勇於討論與發表，體驗到科學探索的樂趣，也提升了自信與學習動機。

    長榮中學校長許德勝說，科學素養不只是知識，更是觀察、思考與表達的整合能力；由科展冠軍級師資帶領，能把抽象概念轉為具體體驗，進一步激發孩子的長期學習熱情與動能。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播