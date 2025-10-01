為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北北桃YouBike系統晚間故障一小時 微笑單車：如有款項爭議從寬認定

    2025/10/01 20:24 記者黃子暘／新北報導
    北北桃傳出YouBike系統當機，民眾無法刷卡還車。（記者黃子暘攝，資料照）

    北北桃傳出YouBike系統當機，民眾無法刷卡還車。（記者黃子暘攝，資料照）

    北北桃稍早前傳出YouBike系統當機，民眾無法刷卡還車狀況，新北市交通局簡任技正吳政諺受訪表示，YouBike後台租借與收費系統當機，發生民眾可以把車還到車柱上，但沒有辦法刷卡、扣款還車狀況，新北市府將請微笑單車公司從寬認定，原則上在系統故障期間，以租借30分鐘免費判定處理。

    吳政諺說，目前微笑單車公司還在了解當機原因，已要求業者搶修，勿影響明日通勤民眾，市府明日也會派人去了解系統當機原因、要求業者提出防範機制，因應連假在即，市府也會督導要求業者落實資安。

    微笑單車公司發言人林小姐指出，今晚6點40至50分近7點十發生系統異常，導致北北桃場站車輛無法租借，經查為後台主機網路連線異常，公司已經陸續修復，現正觀察整體修復狀況與穩定性，故障時長約1小時多，公司目前陸續到各場站測試租借；系統異常期間如有造成款項爭議，公司一定從寬處理。

    微笑單車公司官網已經貼出系統恢復正常營運公告。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播