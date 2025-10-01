北北桃YouBike系統晚間故障一小時 微笑單車：如有款項爭議從寬認定

北北桃傳出YouBike系統當機，民眾無法刷卡還車。（記者黃子暘攝，資料照）

北北桃稍早前傳出YouBike系統當機，民眾無法刷卡還車狀況，新北市交通局簡任技正吳政諺受訪表示，YouBike後台租借與收費系統當機，發生民眾可以把車還到車柱上，但沒有辦法刷卡、扣款還車狀況，新北市府將請微笑單車公司從寬認定，原則上在系統故障期間，以租借30分鐘免費判定處理。

吳政諺說，目前微笑單車公司還在了解當機原因，已要求業者搶修，勿影響明日通勤民眾，市府明日也會派人去了解系統當機原因、要求業者提出防範機制，因應連假在即，市府也會督導要求業者落實資安。

微笑單車公司發言人林小姐指出，今晚6點40至50分近7點十發生系統異常，導致北北桃場站車輛無法租借，經查為後台主機網路連線異常，公司已經陸續修復，現正觀察整體修復狀況與穩定性，故障時長約1小時多，公司目前陸續到各場站測試租借；系統異常期間如有造成款項爭議，公司一定從寬處理。

微笑單車公司官網已經貼出系統恢復正常營運公告。

