小點心大祝福！台灣「聖誕糕」傳遞平安與善意 加碼援助花蓮

台灣教會公報社創新推出「聖誕福音小點心」，除了傳統經典「五餅二魚」聖誕糕，還有「聖誕紫米芳」、經文牛奶棒及祝福小圓餅等特色。（記者洪瑞琴攝）

台灣教會公報社每年舉辦「聖誕禮音小點心」，盼透過聖誕點心，將信仰中的「信、望、愛」轉化為實際行動。今（1）日在台南總社舉行，除了聖誕糕銷售收入10%將捐作公益，公報社另加碼捐贈10萬元給台灣基督長老教會總會，用於花蓮救災。

聖誕糕傳入台灣後，以綠豆粉、蓬萊米粉、糯米粉及砂糖製作，口感近似台式「糕仔」，聖誕節期間分送親友與鄰居，分享耶穌誕生的喜悅。今年亦呼應台灣基督長老教會160周年，期許信仰深根在地、造福人民。

請繼續往下閱讀...

近年來，公報社持續創新推出「聖誕福音小點心」，除了經典「五餅二魚」聖誕糕，今年與百年糕餅舖李亭香合作推出「聖誕紫米芳」，並有經文牛奶棒及「祝福小圓餅」串串包，滿足各年齡層口味，讓小點心成為傳遞祝福的溫暖媒介，也吸引非基督徒參與。

公報社董事長劉柏超牧師談及長久不變的「愛的理念」，出版主任黃以勒介紹點心設計概念，今年更以台灣宣教師為概會圖像，包括李庥、巴克禮、甘為霖、馬雅各、馬偕，同時連結各地知名風景，呈現宣教師深耕在地精神。會中也邀請新書《臺灣甜：那些滋潤心靈的傳統節日糕點》作者和菓子，分享12月代表點心—聖誕糕的歷史與意義。

台灣基督長老教會總會書記劉德行牧師、彰化基督教醫院董事長兵政隆牧師及台南市議員李宗霖皆出席支持，認同透過小小行動傳遞溫暖。公報社長方嵐亭牧師表示，「釘根在地」不能只是說說，透過這份小點心，讓聖誕節既有儀式感，也能共享真平安。

台灣教會公報社今日發表「聖誕禮音小點心」。（記者洪瑞琴攝）

台灣教會公報社捐贈10萬元給台灣基督長老教會總會，用於花蓮救災。（記者洪瑞琴攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法