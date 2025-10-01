為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    饕客看這裡！「世界最佳甜點」冠軍「是它」 越南「兩炸物」入選百大

    2025/10/01 20:07 財經頻道／綜合報導
    越南炸香蕉入選全球百大最佳甜點榜單。（取自網路）

    根據國際美食雜誌TasteAtlas公布的世界最佳街頭小吃甜點榜單。排名第一的是葡萄牙的葡式蛋撻，第二名是法國的薄餅，土耳其冰淇淋位居第三。而越南炸香蕉、越南甜甜圈也入選全球百大最佳甜點榜單。

    葡式蛋撻頂部塗有焦糖，通常撒上​​肉桂並搭配咖啡。法國薄薄的小麥煎餅，裡面填滿了甜味或鹹味的配料。土耳其的dondurma冰淇淋由乳香樹脂和薩勒普麵粉製成，可以防止冰淇淋融化。

    越南最受歡迎的兩道美食，香蕉油炸圈餅和綠豆甜甜圈，都入選世界最佳街頭小吃甜點榜單。
    TasteAtlas上個月根據近2萬條評分編制了一份前100名榜單。

    越南香蕉油炸圈餅名叫「chuoi xiem」，這種香蕉個頭小，香氣濃鬱。香蕉被縱向切開，壓扁，然後蘸上用米粉和椰奶或奶油混合而成的麵糊。有些廚師也會加入蜂蜜或椰絲，進一步增添風味。

    越南煎餅（banh cam）是炸甜甜圈。這種圓形糕點內餡是綠豆沙，外裹芝麻。它由米、糯米粉和糖混合製成，炸至外脆內軟。

    TasteAtlas公布世界最佳街頭小吃甜點榜單，排名第一的是葡萄牙的葡式蛋撻。（取自網路）

    圖 圖
    圖 圖
