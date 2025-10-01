為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄愛河變紅褐色 環保局：隱藻增生致水色變化

    2025/10/01 20:08 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄愛河今變紅褐色， 環保局表示隱藻增生致水色變化。（市府提供）

    高雄市三民區願景橋附近愛河沿線變成紅褐色，環保局巡查未發現異常排放，採水發現「隱藻」增生，研判導致水色變色主因。

    環保局今天接獲民眾通報，三民區願景橋附近愛河沿線變成紅褐色，稽查人員據報前往巡查，發現水色呈現紅褐色，未發現異常排放。

    環保局以顯微鏡觀察，發現單一藻類「隱藻」，致使水色變化，研判為水中優勢藻種大量繁殖有關，其中隱藻為導致水色呈現紅褐色主要原因。

    環保局現場儀器檢測pH8.3、導電度27.6mS/cm正常，但溶氧值8.97mg/L偏高，環保局表示，代表過飽和，這是藻類增生證明，光合作用產生氧氣，溶於水中導致。

    環保局初步研判因為天氣炎熱，日照時間充足，加上此區段為感潮河段，造成水流緩慢，形成適合藻類生長繁殖環境，發生大量藻類繁殖衍生水色變化。

    愛河水色變化現象，因潮汐漲退潮影響、天氣炎熱及日照時間足夠等因素，均可能造成愛河水色因不同藻類產生變化。

    高雄愛河今變紅褐色， 顯微鏡下可見隱藻增生。（市府提供）

