新竹新埔新添長照機構 結合醫養護服務助長者樂活

新竹縣新埔鎮 一里雲村醫養園區的雲村住宿長照機構今天開幕，希望未來攜手產官學界，建立新型態的健康養護生活聚落。（記者廖雪茹攝）

台灣邁入超高齡社會，長照議題成為地方與中央共同面對的挑戰。新竹縣新埔鎮一里雲村醫養園區的雲村住宿長照機構今天開幕，針對失智、失能與需長期照護的長者，結合診所提供「醫、養、護」服務，希望未來攜手產官學界，建立新型態的健康養護生活聚落。

一里雲村醫養園區副執行長蔡宗學表示，園區定位並非單一長照設施，而是結合「醫、養、護」的全方位聚落，希望長者不是被動接受照顧，而是能繼續追求生活品質。雲村住宿長照機構不僅服務失智、失能與需長期照護的長者，並與診所串聯，以「預防醫學與生活型態醫療」為核心，從檢測到健康管理量身打造個人化計畫，涵蓋飲食、睡眠、運動與心理調適，希望讓長者安心復健，家屬也能放心。

一里雲村董事長楊壹麟表示，雲村的住宿環境採獨棟式設計，由生活管家提供飯店式起居服務。星級主廚與營養師攜手設計每日餐點，兼顧美味與健康。內部也安排多元課程與團體活動，從藝術、運動到烘焙，幫助長者保持社交互動與生活樂趣。

雲村的照護團隊包含醫師、護理師、營養師、健管師、社工師、健康管家與生活管家，提供24小時專業照護，搭配復能設備、一對一訓練與團體復能活動，希望協助長者把握黃金復能期，提升生活自理能力，維持身心活力。此外，園區有超過3公頃綠地，保留自然生態，提供長者散步、舒壓與社交的空間。期盼未來把「雲村模式」推廣到更多地區，提供台灣高齡生活的新選擇。

