為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新竹新埔新添長照機構 結合醫養護服務助長者樂活

    2025/10/01 20:00 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣新埔鎮 一里雲村醫養園區的雲村住宿長照機構今天開幕，希望未來攜手產官學界，建立新型態的健康養護生活聚落。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣新埔鎮 一里雲村醫養園區的雲村住宿長照機構今天開幕，希望未來攜手產官學界，建立新型態的健康養護生活聚落。（記者廖雪茹攝）

    台灣邁入超高齡社會，長照議題成為地方與中央共同面對的挑戰。新竹縣新埔鎮一里雲村醫養園區的雲村住宿長照機構今天開幕，針對失智、失能與需長期照護的長者，結合診所提供「醫、養、護」服務，希望未來攜手產官學界，建立新型態的健康養護生活聚落。

    一里雲村醫養園區副執行長蔡宗學表示，園區定位並非單一長照設施，而是結合「醫、養、護」的全方位聚落，希望長者不是被動接受照顧，而是能繼續追求生活品質。雲村住宿長照機構不僅服務失智、失能與需長期照護的長者，並與診所串聯，以「預防醫學與生活型態醫療」為核心，從檢測到健康管理量身打造個人化計畫，涵蓋飲食、睡眠、運動與心理調適，希望讓長者安心復健，家屬也能放心。

    一里雲村董事長楊壹麟表示，雲村的住宿環境採獨棟式設計，由生活管家提供飯店式起居服務。星級主廚與營養師攜手設計每日餐點，兼顧美味與健康。內部也安排多元課程與團體活動，從藝術、運動到烘焙，幫助長者保持社交互動與生活樂趣。

    雲村的照護團隊包含醫師、護理師、營養師、健管師、社工師、健康管家與生活管家，提供24小時專業照護，搭配復能設備、一對一訓練與團體復能活動，希望協助長者把握黃金復能期，提升生活自理能力，維持身心活力。此外，園區有超過3公頃綠地，保留自然生態，提供長者散步、舒壓與社交的空間。期盼未來把「雲村模式」推廣到更多地區，提供台灣高齡生活的新選擇。

    新竹縣新埔鎮 一里雲村醫養園區的雲村住宿長照機構今天開幕，希望未來攜手產官學界，建立新型態的健康養護生活聚落。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣新埔鎮 一里雲村醫養園區的雲村住宿長照機構今天開幕，希望未來攜手產官學界，建立新型態的健康養護生活聚落。（記者廖雪茹攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播