全真瑜珈破產停業 台北市府10/3起提供會員法律諮詢

全真瑜珈突宣布停業，台北市法務局提供會員專場法律諮詢服務。（資料照，台北市政府提供）

連鎖健身房「全真瑜珈」（TRUE YOGA FITNESS）突然宣布停業，引起許多會員錯愕，台北市法務局今（1）日宣布，3日到17日加開「全真瑜珈消費爭議專場法律諮詢服務」，安排律師提供即時、專業的法律諮詢服務，協助受影響會員爭取相關權益。

法務局說，為提供因全真瑜珈停業消費受損的民眾，3日到17日共提供9個工作日的專場法律諮詢服務，每天下午2點到5點於市政大樓1樓東區律師諮詢室（台北市信義區市府路1號）辦理，提供每位市民20分鐘免費法律諮詢服務，同一時段（每小時）開放2名民眾線上預約及1名現場候位，民眾可透過「法律諮詢預約作業系統」完成線上預約，網址：https://lawappt.gov.taipei/reverse/。

請繼續往下閱讀...

法務局局長連堂凱說，將持續關注消費爭議後續發展，與中央跟新北市府、桃園市府保持橫向聯繫，並拜會消費者文教基金會，爭取承接團體訴訟意願，積極為受影響的消費者爭取權益。而「全真瑜珈消費爭議專場法律諮詢服務」希望讓消費者能即時獲得法律指引，排解個案疑義，以避免權益受損。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法