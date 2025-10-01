批發價21.7元！高雄香蕉價格回穩 正是品嘗好時機

高雄香蕉價格回穩每公斤21.7元。（記者陳文嬋攝）

高雄香蕉品質好受歡迎，歷經風災及豪雨後，價格已逐步回穩，青蕉產地價每公斤10至15元，香蕉批發價每公斤21.7元，尤其全國香蕉產量減少，預估下週價格將上揚。

旗山區農會總幹事方介佐指出，香蕉產地價是指青蕉，每公斤10至15元，經過催熟後才上市販售；香蕉今天全國批發價每公斤21.7元，與外傳每公斤8元不相符。

方介佐說，現階段香蕉價格較上半年高點每公斤逾百元更為親民，而且預期低價時間不多了，民眾要買要快，農會也收購香蕉製成果乾、香蕉脆片等加工產品，透過加工提升產值，協助農民減輕壓力。

尤其香蕉屬全國性水果，據農糧署表示，目前全國香蕉產量逐漸減少，預估下週價格會上揚；農業局表示，高雄香蕉香甜可口、營養滿分，呼籲民眾踴躍購買在地香蕉，以實際行動支持農友，共同守護台灣優質農產品。

高雄香蕉接連受到颱風及豪雨影響，導致部分香蕉外觀受損，次級品比例上升，但果肉風味不受減損，市府啟動多項措施，協助次級品去化，包括災害補助、加工收購、推動加工品開發，並持續結合大型通路辦理促銷活動，拓展消費市場。

農業局統計，截至今年9月，高雄已收購加工量超過100公噸，並持續進行收購，穩定市場及農民收益，目前產地價已逐步回穩，香蕉市場供應充足，民眾可安心選購。

