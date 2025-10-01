國軍逾萬人次馳援災區 顧立雄赴花蓮慰問救災部隊

顧立雄到東引指揮部邱上士光復鄉家中探視，了解受災情形及需協助事項，表達關懷。（國防部提供）

強颱「樺加沙」造成花蓮光復鄉重大災情，國防部長顧立雄今（1）日上午赴花蓮地區，了解國軍協助地方救災進度，慰問救災部隊，表達對官兵辛勞付出的高度關懷與肯定；他也到受災官兵家中探視，展現國軍同袍一家深厚情誼。

國防部今晚發布新聞稿說明，為關心國軍救災部隊任務輪替狀況，顧立雄一行輕車簡從抵達第二作戰區，實地了解復原進度，以及任務交接狀況。除對第一梯次投入救災、辛苦付出弟兄姊妹的辛勞表達慰勉，也高度肯定有效協助民宅清整、快速推進公共區域復原的行動力。

顧立雄並期許剛抵達災區的單位全力以赴，配合整體救災規劃，力求在中秋節前，恢復民眾日常生活。

顧立雄在視導過程中，相當關心官兵投入救災任務期間，作戰區對食、衣、住、行及醫療、補給等面向的支援措施，並親自視導醫療站、沐浴站及住宿點等實況。

他也針對國軍弟兄姊妹投入救災期間，部分個人裝備如戰鬥靴等耗損，也特別指示救災指揮部，主動調查型號、提報需求，期於官兵返部後全面更換，讓官兵無後顧之憂，專注執行任務。

顧立雄強調，國軍官兵不僅是救災主力，更是社會安定的中堅，大家在第一線不畏艱辛，展現保國衛民的精神，令人動容。國防部將持續全力支援，並與地方政府密切協調，軍民齊心守護家園。

國防部長顧立雄視導野戰沐浴站運作。（國防部提供）

顧立雄實地了解官兵臨時住宿設施狀況。（國防部提供）

國防部長顧立雄慰問救護站官兵。（國防部提供）

