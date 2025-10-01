為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國軍逾萬人次馳援災區 顧立雄赴花蓮慰問救災部隊

    2025/10/01 19:19 記者方瑋立／台北報導
    顧立雄到東引指揮部邱上士光復鄉家中探視，了解受災情形及需協助事項，表達關懷。（國防部提供）

    顧立雄到東引指揮部邱上士光復鄉家中探視，了解受災情形及需協助事項，表達關懷。（國防部提供）

    強颱「樺加沙」造成花蓮光復鄉重大災情，國防部長顧立雄今（1）日上午赴花蓮地區，了解國軍協助地方救災進度，慰問救災部隊，表達對官兵辛勞付出的高度關懷與肯定；他也到受災官兵家中探視，展現國軍同袍一家深厚情誼。

    國防部今晚發布新聞稿說明，為關心國軍救災部隊任務輪替狀況，顧立雄一行輕車簡從抵達第二作戰區，實地了解復原進度，以及任務交接狀況。除對第一梯次投入救災、辛苦付出弟兄姊妹的辛勞表達慰勉，也高度肯定有效協助民宅清整、快速推進公共區域復原的行動力。

    顧立雄並期許剛抵達災區的單位全力以赴，配合整體救災規劃，力求在中秋節前，恢復民眾日常生活。

    顧立雄在視導過程中，相當關心官兵投入救災任務期間，作戰區對食、衣、住、行及醫療、補給等面向的支援措施，並親自視導醫療站、沐浴站及住宿點等實況。

    他也針對國軍弟兄姊妹投入救災期間，部分個人裝備如戰鬥靴等耗損，也特別指示救災指揮部，主動調查型號、提報需求，期於官兵返部後全面更換，讓官兵無後顧之憂，專注執行任務。

    顧立雄強調，國軍官兵不僅是救災主力，更是社會安定的中堅，大家在第一線不畏艱辛，展現保國衛民的精神，令人動容。國防部將持續全力支援，並與地方政府密切協調，軍民齊心守護家園。

    國防部長顧立雄視導野戰沐浴站運作。（國防部提供）

    國防部長顧立雄視導野戰沐浴站運作。（國防部提供）

    顧立雄實地了解官兵臨時住宿設施狀況。（國防部提供）

    顧立雄實地了解官兵臨時住宿設施狀況。（國防部提供）

    國防部長顧立雄慰問救護站官兵。（國防部提供）

    國防部長顧立雄慰問救護站官兵。（國防部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播