像水族館!台中海洋館評價不佳 何文海建議「市民一次免費」救人氣

台中海洋館已試營運。（圖：市府提供）

歷經三任市長、斥資13億打造的台中海洋館已試營運，但多名議員反映不少民眾參觀後評價不佳，直呼「好像水族館」，甚至被形容是「高級版的魚中魚」，市議員何文海建議市府應推出「台中市民一次免費」優惠救人氣。

台中市長盧秀燕說，海洋館票價在國內算中後段班，因是促參案委外營運，全國的促參案，都沒有全部免費的方案；觀旅局長陳美秀另指出，海洋館從10月8日至明年1月16日，會推出台中市小學生票價8折優惠。

何文海指出，海洋館花13億打造，歷經三任市長終於營運，結果去過的人卻評價不高，形容「好像水族館」。

市議員邱愛珊也指出，她也聽到不少民眾戲稱只是「高級版的魚中魚」，目前海洋館全票500元、優待票400元，雖號稱「中等水準」，但相較於科博館全年免費入場，或屏東海生館提供的親子優惠票，她呼籲市府檢視票價政策。

何文海更提出，海洋館目前賣點不夠，應加強串連周邊景點，促市府應提出「台中市民一次免費」優惠，先鼓勵人進去參觀，搶救海洋館人氣，才能真正讓海洋館維持營運熱度。

市議員謝家宜另指出，在台中海洋館裡常會聽到有民眾、孩子對著展示缸問「這是什麼？」，現場欠缺生物解說資訊，讓原本應有的教育意義大打折扣，此外，台中海洋館車位嚴重不足，又欠缺引導至梧棲漁港停車的交通措施，讓民眾一頭霧水，應加速改善。

