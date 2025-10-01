為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    舊城區新地標+1 「桃園文學館」10/3開館

    2025/10/01 19:21 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園文學館3日開館，主要以展出、典藏桃園文學為主。（文化局提供）

    桃園文學館3日開館，主要以展出、典藏桃園文學為主。（文化局提供）

    桃園文學館將於3日開館，4至5日將於東溪綠園道舉辦文學市集，市長張善政今（1日）表示，桃園文學館位處舊城核心，將與東溪綠園道計畫相互呼應，形塑兼具休憩與人本空間的文化廊帶。

    張善政今天主持市政會議，聽取文化局與都市發展局「桃園文學館及舊城再生整合說明」專題報告。

    文化局表示，桃園文學發展涵蓋原住民歌謠、客家山歌、清代詩社至戰後現代文學，包含鍾肇政大河書寫與眷村文學等特色，桃園文學館位於舊城核心忠孝街，前身為日治時期街營宿舍，鄰近景福宮、東門國小等歷史文化據點，桃園文學館營運方向定位為文學博物館，著重典藏研究與策展推廣，常設展以「點、線、面、景」4大層次，呈現桃園百年來多元族群交織的文學風貌。

    文化局指出，桃園文學館主要以展出、典藏桃園文學為主，開館前已辦理走讀活動、讀書會及試營運，並成功招募首批60名志工，為慶祝開館，4日至5日將於東溪綠園道舉辦文學市集，內容涵蓋講座、音樂演出、文學劇場及園遊會，而桃園首次舉辦的「桃園文學季」預計10月中下旬登場，強調文學、影像與跨域創作的融合，並將與桃園市獨立書店合作推出每月主題書展，持續深化在地連結與人才培育，逐步建構屬於桃園的「城市文學品牌」。

    都發局表示，東溪綠園道將是未來舊城再生計畫中極為重要的廊帶，市府已於今年初向國土署爭取「城鄉風貌計畫」經費1億2000萬元，目前已核定規劃設計費320萬元，正進行規劃設計，預計於今年下半年完成後，再持續爭取國土署年底或明年度的預算，以推動整體改善，並結合桃園文學館打造融合休憩與文化的城市景觀。

    桃園文學館3日開館。（文化局提供）

    桃園文學館3日開館。（文化局提供）

    桃園文學館3日開館。（文化局提供）

    桃園文學館3日開館。（文化局提供）

