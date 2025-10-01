六福啟動「國際犀牛外交計畫」 明年底將有犀牛赴韓

六福旅遊集團啟動國際犀牛外交計畫，並與愛寶動物園正式締結姊妹園，國內外產官學者齊聚一堂，見證國際犀牛外交啟動儀式。（六福旅遊集團提供）

六福旅遊集團今年7月與韓國最大主題樂園「愛寶樂園（EverLand）」簽署瀕危物種跨國保育合作備忘錄後，雙方再度邁出關鍵一步，今天正式締結姊妹園，並宣布共同啟動「國際犀牛外交計畫」，預計明年底將有犀牛赴韓，期攜手推動全球犀牛基因多樣化，樹立國際動物交流、醫療照護與專業培育的典範。

六福旅遊集團表示，由於盜獵猖獗與棲地縮減，全球犀牛數量急遽下降。根據國際犀牛基金會最新統計，全球犀牛2024年已較前1年減少1290隻，其中南方白犀牛年降幅超過11%，為所有犀牛亞種之最。集團長年投入瀕危動物保育與國際交流，總裁賴振融今天宣布啟動「國際犀牛外交計畫」。

請繼續往下閱讀...

該計畫聚焦3大方向：包括動物血緣豐富化，即透過犀牛跨國交流，拓展犀牛族群基因庫，提升族群基因多樣性。其次是提升國際醫療量能，透過國際人才交流，強化犀牛醫療與照護能力。最後為增進瀕危動物福祉，提升動保知識與展場優化，確保犀牛在人工環境中能獲得最接近原棲地的生活品質。

賴振融指出，大型野生動物的醫療與保育需要高度專業與經驗，六福集團旗下六福野生動物園是全球少數同時具備犀牛繁育、醫療與輸出專業的動物園。近年集團積極舉辦國際動物保育工作坊，並參與國際組織、推動跨國交流，未來將透過跨國保育計畫，逐步建構全球犀牛保育網絡，共同守護犀牛生存。

六福野生動物園總經理葉忠岳與愛寶動物園園長鄭東熙共同簽署友好交流協定，並預計明年底將有犀牛赴韓。六福村表示，與2021年遠赴日本的6歲母犀牛「艾瑪」不同，明年底預計輸出正值適齡繁殖期的犀牛，無論在數量、體型或體重上，規模將為史上最大，希望能在韓國早日傳出喜訊。為此，愛寶樂園已在9月派出獸醫與動物保育專業團隊來台交流，六福野生動物園已展開前置準備，全力備戰。

六福野生動物園與愛寶動物園正式締結姊妹園。（六福旅遊集團提供）

六福旅遊集團總裁賴振融（左起3人）、愛寶樂園副總裁裵宅永與愛寶動物園園長 鄭東熙，共同推動跨國保育計畫。（六福旅遊集團提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法