彰中全國地理奧林匹亞全壘打！ 5師跨域指導4組全拿獎

全國地理奧林匹亞競賽成績揭曉，彰中史上最多組4隊全進決賽、大小獎全包，表現亮眼。（學校提供）

第24屆全國地理奧林匹亞競賽成績揭曉，國立彰化高中寫下紀錄，今年共4組、11名學生闖進決賽，並由5位跨科老師聯手指導，涵蓋地理、歷史與美術領域。最終所有參賽作品全數獲獎，從銀牌、銅牌到佳作通通入袋，展現團隊合作與跨域學習的能量。

在實察繪圖類中，學生林科甫、洪榛廷、張沅宸以〈一綠相連：員林大道圈域綠地變遷與綠網再造〉奪下銀牌與國土測繪圖資獎（獎金8000元）；學生蔡易辰、王宥宇、吳冠沆則以〈一年倒一間：彰南國小困境與轉型〉拿下銅牌。

專題論文類方面，學生陳亭甫、黃宥翔的〈信仰圈空間結構之探討──以彰化南瑤宮大媽會組織為例〉勇奪銅牌及海報優等獎，研究以地理視角剖析地方信仰網絡，深獲評審肯定。另一組許栗崧、莊詒程、林君宥的作品〈由三元空間探討彰化縣城都市計畫的變遷與影響〉也獲佳作。

彰中這次組隊參賽突破歷屆規模，教師團隊跨域協作，並獲得校友會及在地宗教組織支持，成果展現學界與地方的緊密連結。校長王延煌表示，學生不僅在競賽中獲獎，更透過研究重新認識土地、文化與社會結構，「這是跨領域教育最好的成果！」

