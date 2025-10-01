為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復災情18死6失聯139傷 專家示警：邊坡若崩塌將形成新堰塞湖

    2025/10/01 19:02 記者陸運鋒／新北報導
    馬太鞍溪河道今搶修狀況。（記者陸運鋒翻攝）

    馬太鞍溪河道今搶修狀況。（記者陸運鋒翻攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰流，造成下游光復鄉災情慘重，截至今下午6時，已釀18死、6失聯、139傷，另救出717人，共開設2處收容231 人，中央災害應變中心今下午舉行第24次工作會報，同時與專家學者視訊連線聽取建議，陽明交大水利專家李國維博士提醒，現在較擔心的是邊坡崩塌又形成堰塞湖，將持續監測是否水位有斷頭的情況。

    李國維說，壩體目前狀況是穩定溢流，而前幾天壩高下刷速度大概是每天1公尺，現在已經減緩到0.5公尺，也就是說下刷的速度越來越慢，堰塞湖水慢慢流出來，對整個壩體穩定性是好的。

    李國維提醒，現在比較擔心的是，未來邊坡是否可能再次崩塌阻塞、又形成堰塞湖，為了及早監測有可能的事情發生，將使用第九號河川分署在馬太鞍溪橋墩裝設的水位計，當偵測到水位計有斷頭現象、水位突然降低0.5公尺或是1公尺，就知道馬太鞍溪堰塞湖可能又重新蓄水了。

    農業部指出，今天壩體及水流無異狀，堰塞湖蓄水量為585萬噸、持續減少，僅剩原來量體6.4%，但考量下游土砂淤積，維持紅色警戒，預計明日由空勤總隊直升機至湖區裝設水位計監控。

    馬太鞍溪河道處置部分，今日怪手陸續進場支援計106台，採取三重保護，包括內層土堤夯實、中層太空包、外層鼎塊防護，持續施作光復一號及光復二號堤防土堤，並針對河道持續濬深與培厚擋水堤；第一階段土堤工程全速進行中，受損2860公尺，累積已完成1300公尺。

    中央災害應變中心今下午舉行第24次工作會報，同時與專家學者視訊連線聽取建議。（記者陸運鋒翻攝）

    中央災害應變中心今下午舉行第24次工作會報，同時與專家學者視訊連線聽取建議。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播