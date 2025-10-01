光復災情18死6失聯139傷 專家示警：邊坡若崩塌將形成新堰塞湖

馬太鞍溪河道今搶修狀況。（記者陸運鋒翻攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰流，造成下游光復鄉災情慘重，截至今下午6時，已釀18死、6失聯、139傷，另救出717人，共開設2處收容231 人，中央災害應變中心今下午舉行第24次工作會報，同時與專家學者視訊連線聽取建議，陽明交大水利專家李國維博士提醒，現在較擔心的是邊坡崩塌又形成堰塞湖，將持續監測是否水位有斷頭的情況。

李國維說，壩體目前狀況是穩定溢流，而前幾天壩高下刷速度大概是每天1公尺，現在已經減緩到0.5公尺，也就是說下刷的速度越來越慢，堰塞湖水慢慢流出來，對整個壩體穩定性是好的。

請繼續往下閱讀...

李國維提醒，現在比較擔心的是，未來邊坡是否可能再次崩塌阻塞、又形成堰塞湖，為了及早監測有可能的事情發生，將使用第九號河川分署在馬太鞍溪橋墩裝設的水位計，當偵測到水位計有斷頭現象、水位突然降低0.5公尺或是1公尺，就知道馬太鞍溪堰塞湖可能又重新蓄水了。

農業部指出，今天壩體及水流無異狀，堰塞湖蓄水量為585萬噸、持續減少，僅剩原來量體6.4%，但考量下游土砂淤積，維持紅色警戒，預計明日由空勤總隊直升機至湖區裝設水位計監控。

馬太鞍溪河道處置部分，今日怪手陸續進場支援計106台，採取三重保護，包括內層土堤夯實、中層太空包、外層鼎塊防護，持續施作光復一號及光復二號堤防土堤，並針對河道持續濬深與培厚擋水堤；第一階段土堤工程全速進行中，受損2860公尺，累積已完成1300公尺。

中央災害應變中心今下午舉行第24次工作會報，同時與專家學者視訊連線聽取建議。（記者陸運鋒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法