    首頁 > 生活

    10月爽放3連假是假象？網揭殘酷真相 上班族秒崩潰

    2025/10/01 20:07 即時新聞／綜合報導
    今年10月有中秋、國慶和光復節三大連假，許多民眾安排出外遊玩。（資料照）

    今年10月有中秋、國慶和光復節三大連假，許多民眾安排出外遊玩。（資料照）

    今年10月可說是上班族的「幸福月份」，接連有中秋、國慶和光復節三大連假，不少人笑稱簡直是在「試辦週休三日」。但有網友冷不防戳破快樂泡泡指出，雖然放了三次假，但實際工作天數卻和11月一樣，直呼「一切只是幻覺！」

    網友在Threads發文感嘆，「殘酷冷知識，10月有3個連假，但工作天數居然跟11月是一樣的，連假只是假象，只有上班是真的。」瞬間讓不少人心情跌落谷底。

    貼文曝光後，網友們崩潰留言，「實際算了一下，發現兩個月都要工作20天」、「拜託不要說出來啦，本來覺得好幸福」、「別說了！說多心痛啊」不過也有人苦笑留言，「體感真的差很多，有放假就很爽」、「沒有這三連假，十月早就過不下去」。

    也有理性派解釋，「11月天生就比10月少一天了」、「畢竟11月有5個六日，又是小月」、「其實就大小月本來就會差一天，2月份算上228連假，工作天數最少，有時還會遇到過年」。

    有網友指出，10月有3個連假，但工作天數居然跟11月是一樣的。（圖擷取自行政院人事行政總處）

    有網友指出，10月有3個連假，但工作天數居然跟11月是一樣的。（圖擷取自行政院人事行政總處）

