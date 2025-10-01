為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    瀕危植物異蕊草牽線 桃市府、林試所簽訂合作備忘錄

    2025/10/01 18:41 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市政府與林試所合作，在復育基地成功復育原生瀕危植物異蕊草。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府與林試所合作，在復育基地成功復育原生瀕危植物異蕊草。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府開發航空城期間發現僅存於桃園的原生瀕危植物異蕊草，遂與農業部林業試驗所合作復育，又陸續發現長葉茅膏菜、寬葉毛氈苔等原生瀕危植物，雙方決定將合作範圍擴展到全市13區，今在市府大樓簽訂合作備忘錄，由桃園市長張善政、林試所所長曾彥學代表雙方簽約。

    曾彥學表示，當初因為「異蕊草」與市府結緣，異蕊草在台灣屬國家極危等級（NCR）物種，除金門、新竹曾有發現紀錄，但在1992年後就再無該物種在台灣本島的採集紀錄了，此次在航空城發現「異蕊草」，同仁都很興奮。

    張善政表示，航空城區段徵收工程發現異蕊草等僅存於桃園的原生瀕危植物，經與林試所多次討論後擬定復育計畫，除了航空城外，也在大湳森林公園設定復育基地，陸續發現長葉茅膏菜、寬葉毛氈苔及異蕊草成功冒芽，且生長出鵝不食草，經雙方努力，2處復育基地總計復育800餘株珍稀植物。

    張善政說，今年7月完成第3處復育地整治，至今長葉毛膏菜及異蕊草也已成功冒芽，並計畫於明年執行第4處復育地。

    林試所所長曾彥學充當響導，向桃園市長張善政說明復育植物的狀況。（記者謝武雄攝）

    林試所所長曾彥學充當響導，向桃園市長張善政說明復育植物的狀況。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府與林試所合作，在復育基地成功復育原生瀕危植物異蕊草。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府與林試所合作，在復育基地成功復育原生瀕危植物異蕊草。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府、林業試驗所簽訂復育珍稀植物合作備忘錄，由桃園市長張善政、林試所所長曾彥學代表雙方簽約。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府、林業試驗所簽訂復育珍稀植物合作備忘錄，由桃園市長張善政、林試所所長曾彥學代表雙方簽約。（記者謝武雄攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播