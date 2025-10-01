瀕危植物異蕊草牽線 桃市府、林試所簽訂合作備忘錄

桃園市政府與林試所合作，在復育基地成功復育原生瀕危植物異蕊草。（記者謝武雄攝）

桃園市政府開發航空城期間發現僅存於桃園的原生瀕危植物異蕊草，遂與農業部林業試驗所合作復育，又陸續發現長葉茅膏菜、寬葉毛氈苔等原生瀕危植物，雙方決定將合作範圍擴展到全市13區，今在市府大樓簽訂合作備忘錄，由桃園市長張善政、林試所所長曾彥學代表雙方簽約。

曾彥學表示，當初因為「異蕊草」與市府結緣，異蕊草在台灣屬國家極危等級（NCR）物種，除金門、新竹曾有發現紀錄，但在1992年後就再無該物種在台灣本島的採集紀錄了，此次在航空城發現「異蕊草」，同仁都很興奮。

張善政表示，航空城區段徵收工程發現異蕊草等僅存於桃園的原生瀕危植物，經與林試所多次討論後擬定復育計畫，除了航空城外，也在大湳森林公園設定復育基地，陸續發現長葉茅膏菜、寬葉毛氈苔及異蕊草成功冒芽，且生長出鵝不食草，經雙方努力，2處復育基地總計復育800餘株珍稀植物。

張善政說，今年7月完成第3處復育地整治，至今長葉毛膏菜及異蕊草也已成功冒芽，並計畫於明年執行第4處復育地。

林試所所長曾彥學充當響導，向桃園市長張善政說明復育植物的狀況。（記者謝武雄攝）

桃園市政府與林試所合作，在復育基地成功復育原生瀕危植物異蕊草。（記者謝武雄攝）

桃園市政府、林業試驗所簽訂復育珍稀植物合作備忘錄，由桃園市長張善政、林試所所長曾彥學代表雙方簽約。（記者謝武雄攝）

