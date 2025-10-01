2025台灣設計展在彰化 10/5、6鹿港小鎮先衝一波

「鹿港公會堂」的展區《平安行 Path of Pîng-an》以濁水溪藍為基調，結合「虎仔香」與「龍王頭」意象，將地方符號轉化為鮮明的當代符碼。（彰化縣政府提供）

2025台灣設計展今年在彰化縣舉辦，10月10日國慶日連假第一天正式開幕，一路展到10月26日。彰化、鹿港及彰南三大展區中，位於鹿港小鎮的鹿港展區搶先試營運，10月5日、6日開放民眾率先體驗。

鹿港展區規劃在亞太鹿港渡假村集會堂、鹿港公會堂與鹿江國際中小學三地，內容結合地方文化與當代設計。其中，鹿港公會堂展出的《平安行 Path of Pîng-an》，以彰化人熟悉的「平安」信念為核心，透過歲時節慶、祭祀物件與互動裝置，讓民眾從祈福文化中看到傳統與當代的結合。

除了展覽，最受矚目的光雕秀也在開幕當天晚間6點半於鹿港公會堂前廣場首度登場。從10月10日起到10月26日，每週五、六、日晚間6點半到9點連續演出，結合鹿港古蹟建築與聲光特效，帶來沉浸式夜間體驗。

展覽期間，安排在地學校傳統戲曲演出，以及由文史團隊帶領的鹿港導覽行程。10月18日上午舉辦「拜天公平安採買」，帶民眾從玉渠宮出發，走訪糕餅、香舖、傳統市場，最後回到公會堂體驗祭品布置；10月19日下午則有「找尋鹿港平安物」導覽，串連天后宮、城隍廟與百年香舖，帶領大家走讀鹿港的信仰與生活場景。兩場導覽均需線上報名，名額有限。

縣府說，這次設計展以「彰化行（（（CHANGHUA）））」為題，串聯3大展區、15個主題展覽，全面呈現設計與文化的交會，邀請全國民眾國慶連假走進鹿港，白天看展覽，晚上賞光雕，把設計魅力與在地節慶氛圍一次體驗。

《平安行 Path of Pîng-an》從歲時節慶中展現彰化人日常祈願的生活智慧，融入多元民俗。（彰化縣政府提供）

鹿港公會堂《平安行Path of Pîng-an》帶大家邂逅傳統與當代的平安之旅。（彰化縣政府提供）

202台灣設計展鹿港展區提前在10月5日至6日試營運，地點就在亞太鹿港渡假村集會堂、鹿港公會堂、鹿江國際中小學。（彰化縣政府提供）

