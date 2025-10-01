台南啟動原住民災後援助專案 提供慰助金、生活與返鄉補助

台南市府啟動「原住民重大災害協助及返鄉部落重建專案計畫」，援助花蓮光復鄉家園重建。（記者洪瑞琴攝）

因樺加沙颱風引發花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉多處部落，許多原住民族人家園受毀、生活陷困。台南市政府啟動「原住民重大災害協助及返鄉部落重建專案計畫」，盼減輕族人經濟壓力，加速災區復原。

市府此次針對設籍台南、且三親等內親屬受災的族人，推出四項補助措施：一、慰助金，每戶災亡者家屬發給1萬元。二、短期生活扶助，市民接待災區親人者每戶補助1萬元。三、返鄉住宿補助，每日最高2000元、單戶上限2萬元，憑據核銷。四、返鄉交通補助，以台鐵自強號票價補貼台南至花蓮光復往返車資。

市長黃偉哲表示，重建之路艱辛漫長，唯有凝聚各界資源與族人力量，才能早日恢復家園，市府將視災情滾動調整措施，確保族人獲得即時援助。

原住民族事務委員會主委白惠蘭（Salau Kaljimuran）表示，補助自即日起受理，申請人須年滿18歲、設籍台南市，並檢附親屬證明及災情佐證，可親送或郵寄至原民會（電話：06-2955039）辦理，市府將盡速核發，協助族人安心度過難關。

