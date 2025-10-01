為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基檢號召志工手作1500顆月餅 秋節送暖弱勢家庭

    2025/10/01 18:29 記者林嘉東／基隆報導
    中秋佳節前夕，基隆地檢署檢察長柯宜汾（右5）今天號召基隆市溫馨婦女會等單位120多名志工，齊心完成1500顆蛋黃酥等口味月餅，分裝成150盒月餅禮盒，要送給經濟弱勢的家庭、街友與緩起訴個案。（記者林嘉東翻攝）

    中秋佳節前夕，基隆地檢署今（1日）號召基隆市溫馨婦女會等單位120多名志工，花了9個多小時，合力完成1500顆蛋黃酥等口味月餅，並分裝成150盒月餅禮盒，要送給經濟弱勢的家庭、街友與緩起訴個案，讓他們感受到社會對他們暖暖的愛。

    基隆地檢署今天上午8點邀集華山基金會、財團法人媒體識讀教育基金會及基隆區漁會，在基隆區漁會「食育廚房」的烹飪教室舉辦「手作月餅送暖活動」，吸引基隆市溫馨婦女會、基隆祖孫館、基隆市榮譽觀護人協進會及當地社區共120名志工共襄盛舉。

    檢察長柯宜汾、主任檢察官劉韋宏與觀護人室觀護人與志工們，進行備料、塑形、烘焙，至下午5時許，共完成1500顆蛋黃酥等各式月餅，並分裝成150盒月餅禮盒，將自即日起分送給經濟弱勢的家庭、街友與緩起訴個案。

    柯宜汾表示，司法不是冰冷的制度，而是能夠牽起人心的橋樑，感謝志工們一起協力手作月餅；她也期勉前來幫忙的緩起訴被告，跌倒並不可怕，重要的是願意再站起來，只要努力不懈，相信一切都將變得美好。

    劉韋宏則強調，基隆地檢署將持續推展溫馨有感的柔性司法，緊密結合民間團體與社區力量，傳遞弱勢族群溫暖與祝福，讓中秋佳節不只是一個節日，更是一份共享的溫情。

