    首頁 > 生活

    台東新武呂溪土石崩塌河段未形成堰塞湖 暫無安全疑慮

    2025/10/01 18:21 記者黃明堂／台東報導
    崩塌地下方河道寬度經沖刷逐漸擴大。（記者黃明堂翻攝）

    崩塌地下方河道寬度經沖刷逐漸擴大。（記者黃明堂翻攝）

    林業保育署台東分署9月27日接獲通報，南橫公路霧鹿區域新武呂溪河段疑似因河岸上方崩塌造成阻斷。分署隨即聯繫空勤總隊第三大隊第三隊協助空拍，由國立成功大學團隊進行影像判釋，初步結果顯示，該處雖有局部因土石堆積壅高與迴水現象，但河道並未阻斷，未形成堰塞湖。

    台東分署說，今（10）月1日上午由分署同仁再次空拍監控，現場崩塌土體下方河道經沖刷已變寬，流量也漸增，上游迴水區域水位已明顯下降，也可見河道上沙洲地形，呈現逐漸回復原有河道型態。

    崩塌區位於關山事業區第13林班下方新武呂溪河段，距下游初來橋約16.5公里，下游河段為V型峽谷，與部落相對高差約80至200公尺，經評估不致對下游聚落安全造成疑慮；另崩塌範圍經成大團隊依影像計算推估，崩塌面積約4.2公頃，初估崩塌量體約9.8萬立方公尺，崩塌區已可見岩盤出露，坡面多為殘存材料，未見大量不安定材料。

    台東分署說，鑒於未來上游尚有降雨致使入流量增加，將透過空拍監測機制，持續觀察水位及崩塌區域變化，相關監測結果亦將與農村水保署、水利署及縣政府等單位保持密切聯繫，針對異常狀況將提前預警及通報，以維護民眾安全。

    迴水區域水位明顯下降，可見河道上沙洲地形，呈現逐漸回復原有河道型態。（記者黃明堂攝）

    迴水區域水位明顯下降，可見河道上沙洲地形，呈現逐漸回復原有河道型態。（記者黃明堂攝）

