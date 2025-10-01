為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週四豔陽天高溫飆36度 午後山區注意雷陣雨

    2025/10/01 20:40 即時新聞／綜合報導
    週四各地大多為晴到多雲，午後山區會有零星短暫雷陣雨。（資料照，記者林正坤攝）

    週四（2日）各地晴到多雲，高溫約35度，低溫約24度，紫外線指數偏高，外出請注意防曬並多補充水分。

    中央氣象署預報，週四天氣跟今天類似，受到太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫雷陣雨，清晨東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。

    溫度方面，各地高溫約32至35度，其中大台北、桃園及台中地區有局部36度以上高溫發生的機率，各地低溫約24至27度。

    離島天氣，澎湖晴時多雲，氣溫27至31度；金門晴時多雲，氣溫26至31度；馬祖晴時多雲，氣溫27至31度。

    天氣風險公司指出，本週五、週六因熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，花東及恆春半島有短暫雨勢，南部午後陣雨機會也提高，其他地區晴到多雲；下週日與週一中秋節當天，預估各地多雲到晴，是看得到滿月的賞月好天氣，中南部及山區午後仍要留心雷陣雨。

    紫外線指數方面，北部、東部及中南部指數偏高。

    空氣品質部分，2日環境風場為偏東風，西半部擴散條件稍差。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，北部零星地區短時間達橘色提醒等級。

    週四各地高溫約32至35度，低溫約24至27度。（擷取自中央氣象署網站）

    週四北部、東部、中南部紫外線指數偏高。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，週四宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

