為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中秋送禮挺庇護工場 台南市公部門帶頭支持

    2025/10/01 17:59 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲（右3）與獲獎單位合照，公部門A組第1名衛生局、第2名勞工局、第3名環保局、第4名教育局、第5名社會局。（圖由台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（右3）與獲獎單位合照，公部門A組第1名衛生局、第2名勞工局、第3名環保局、第4名教育局、第5名社會局。（圖由台南市府提供）

    用行動力挺庇護工場！台南市政府113年度採購金額突破1506萬元，無論是餐盒還是資料印製，訂單年年增加，讓身心障礙朋友的努力與用心，被更多人看見。

    市府指出，依優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務辦法規定，更從今年起，義務採購單位應向優採廠商採購總預算金額10%以上產品。這不僅是法令規定，更是對庇護員工專業能力最實際的肯定。

    市長黃偉哲也特別呼籲，隨著中秋佳節將至，除了支持在地商家購買禮盒，更希望市民把愛心送到庇護工場，他們的產品品質好、口碑佳，給予弱勢最直接的鼓勵與支持。

    採購金額最高單位也獲表揚，A組：衛生局、勞工局、環保局、教育局、社會局；B組：官田區公所、北區區公所；C組：安南國中、職安健康處、北區開元國小、佳里地政事務所、警察局少年隊。

    台南市府強調，公部門帶頭做起，希望拋磚引玉，讓更多企業與市民一起加入「支持庇護工場」的行列。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播