噁！光復災區更衣遭偷窺 「正妹超人」怒譙：真他X的垃圾！

大批「鏟子超人」湧入光復鄉重災區協助救災、清淤。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，大批「鏟子超人」湧入災區協助救災。沒想到近日有位正妹超人在災區更衣遇到偷窺狼，引發網友討論。

一位女網友在Threads上分享影片，可以看到原PO在拍攝設置在光復車站旁的簡易更衣站環境，更衣站上方沒有封頂，只有用幾塊隔板擋住，旁邊還是整排鏤空的柵欄，防護措施幾乎沒有。原PO表示，她和朋友及另外2個，也是到光復鄉幫忙救災的女生一起更衣完後，發現有一個穿白色吊嘎的男生在偷窺，「希望這篇文可以飄出去不要讓噁男得逞，在這種非常時期還要做這種事，真的是他X的垃圾！」

原PO接著說：「在發現的當下也有告知慈濟的工作人員，但師姐說她也有跟上面的人講過這件事，他們還是蠻堅持要在這個地方設立更衣站，感覺改變不了什麼，當然他們的本意是好的，只希望大家來救災也可以保護好自己。」

網友紛紛表示，「可以綁帆布還是什麼布的遮起來吧，這也不處理太誇張了，希望大家注意安全，最好有人同行一起防備」、「謝謝你們發現並反應這個很重要的事情，希望有人能看到你的文並處理好」、「偷看的噁男有夠惡劣」、「這換衣間簡直沒隱私空間」、「這個必須改善的啊！！防不住小人、怪人！」。

有人建議原PO應該直接跟警察反應，原PO回應道：「當地警員都有各自的崗位分配，當下那個人看到我們發現他以後就跑走了，現場人這麼多，也真的是找不到人。我覺得這種事就是單位人員拿塊帆布或紙板遮蓋住就可以解決的問題，不用麻煩到警力，讓他們的力量可以全心全力協助救災，畢竟我們大家出發點都是去協助，而不是去給其他人添麻煩的。」

