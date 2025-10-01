宜蘭太平山蹦蹦車全線復駛！ 中秋連假恐一票難求

太平山蹦蹦車相隔14個月後全線復駛，列車駛抵終點茂興車站。（太平山遊樂區提供）

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區蹦蹦車，在相隔14個月後，今天（1日）恢復全線復駛，有600多人搭乘，園方預估中秋節連假若遊客蜂擁而上，可能出現一票難求，想要搭乘請儘早入園排隊購票。

蹦蹦車起點太平山車站，終點茂興車站，鐵道長約2.6公里，去年7月凱米颱風，造成1.5公里處下邊坡崩塌及路基流失，列車一度停駛，8月6日局部復駛，從太平山車站開到1公里處便提前折返，行駛路線大縮水。林業及自然保育署宜蘭分署啟動災後復建，災點修復工程上個月完工，今天全線復駛。

有些遊客早早入園，搭乘上午7點半的首班車抵達茂興車站，直呼沿途風光明媚、空氣新鮮，可盡情享受大自然芬多精。根據統計，蹦蹦車1天行駛8個班次，單日最大載客量1296人次，今天乘客數645人，搭乘率約50％。

太平山遊樂區經理阮名揚說，今天雖然是平日，仍有600多人上山搭乘蹦蹦車，其中不少人衝著蹦蹦車專程到此一遊，接下來的中秋節連假，是出遊黃金期，依照歷年經驗，恐會班班爆滿，蹦蹦車票上午7點開始售票，一律採現場購票，車位售完為止。

蹦蹦車是太平山伐木時期運材車改裝而成，行駛過程發出「蹦！蹦！」聲響而得名，現在成為太平山遊樂區的人氣遊憩設施。

