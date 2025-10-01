屏東追星季登場 邀全民共賞獵戶座、雙子座流星雨

屏東追星季登場，邀全民共賞南國星空盛宴。（記者葉永騫攝）

屏東追星季開始了，10月的佳樂水看獵戶星座流星雨極大期、12月社頂自然公園的雙子座流星雨，屏東縣交通旅遊處長黃國維表示，屏東縣正全力推動「暗空小鎮」讓觀星也成為屏東的旅遊觀光。

屏東縣政府大力推動觀星活動，獲得許多民眾的喜愛，今年「屏東追星季」結合在地社區、音樂、市集與天文導覽，規劃一系列星空派對，邀請全民一起來感受夜空的無限魅力，今年的年度兩大焦點活動，分別為10月佳樂水風景區的「夏季流星夜光派對」及12月社頂自然公園的「冬之銀河變奏曲」接力登場，邀請大家到南國的星空參加盛宴，另外，在11月5日在屏東市幸福公園的超級月亮相見歡、12月31日屏東市朝陽門的跨年天文倒數，以及115年4月18日到屏北的山川琉璃吊橋上觀賞天琴座流星雨。

黃國維表示，縣府正全力推動「暗空小鎮」認證，從暗空友善燈具改造、星空解說員培訓到社區教育全面落實，到今年全縣已培訓超過60位「屏東星空解說員」，隨著星空品質監測與社區光害改善逐步落實，屏東正朝全台首座國際IDA認證的「暗空小鎮」邁進，地點就在社頂部落、港口社區到佳樂水2個地方。

黃國維指出，屏東追星季不僅是觀星活動，更是一場結合文化與旅遊盛會，透過星空解說員、星空友善店家、星空品質監測等推廣，屏東將成為亞太星空旅遊首選地。

屏東追星季登場10月及12月到恆春半島觀星。（記者葉永騫攝）

參加活動者可以抽星空紀念品。（記者葉永騫攝）

