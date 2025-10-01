為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東追星季登場 邀全民共賞獵戶座、雙子座流星雨

    2025/10/01 17:47 記者葉永騫／屏東報導
    屏東追星季登場，邀全民共賞南國星空盛宴。（記者葉永騫攝）

    屏東追星季登場，邀全民共賞南國星空盛宴。（記者葉永騫攝）

    屏東追星季開始了，10月的佳樂水看獵戶星座流星雨極大期、12月社頂自然公園的雙子座流星雨，屏東縣交通旅遊處長黃國維表示，屏東縣正全力推動「暗空小鎮」讓觀星也成為屏東的旅遊觀光。

    屏東縣政府大力推動觀星活動，獲得許多民眾的喜愛，今年「屏東追星季」結合在地社區、音樂、市集與天文導覽，規劃一系列星空派對，邀請全民一起來感受夜空的無限魅力，今年的年度兩大焦點活動，分別為10月佳樂水風景區的「夏季流星夜光派對」及12月社頂自然公園的「冬之銀河變奏曲」接力登場，邀請大家到南國的星空參加盛宴，另外，在11月5日在屏東市幸福公園的超級月亮相見歡、12月31日屏東市朝陽門的跨年天文倒數，以及115年4月18日到屏北的山川琉璃吊橋上觀賞天琴座流星雨。

    黃國維表示，縣府正全力推動「暗空小鎮」認證，從暗空友善燈具改造、星空解說員培訓到社區教育全面落實，到今年全縣已培訓超過60位「屏東星空解說員」，隨著星空品質監測與社區光害改善逐步落實，屏東正朝全台首座國際IDA認證的「暗空小鎮」邁進，地點就在社頂部落、港口社區到佳樂水2個地方。

    黃國維指出，屏東追星季不僅是觀星活動，更是一場結合文化與旅遊盛會，透過星空解說員、星空友善店家、星空品質監測等推廣，屏東將成為亞太星空旅遊首選地。

    屏東追星季登場10月及12月到恆春半島觀星。（記者葉永騫攝）

    屏東追星季登場10月及12月到恆春半島觀星。（記者葉永騫攝）

    參加活動者可以抽星空紀念品。（記者葉永騫攝）

    參加活動者可以抽星空紀念品。（記者葉永騫攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播