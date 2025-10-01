6天累計6.88億!「賑災基金會」公布光復鄉善款統計 已逾5億捐款目標

賑災基金會最新捐款相關統計。（圖為賑災基金會提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，基金會今日公布最新捐款統計，目前已募得新台幣6.88億餘元，超過原定捐款目標5億元，其中單筆捐款金額以全聯實業公司的1000萬元最高，另有4筆500萬元、10筆300萬元捐款，100萬元以上大額捐款總計58筆。

賑災基金會統計，截至9月30日23時59分，累計捐款金額達到新台幣6億8816萬0629元，其中自動化設備、臨櫃匯款累計金額達新台幣4億0473萬7098元，Line Pay捐款累積金額達新台幣2億1738萬3800元，四大超商捐款累積金額達新台幣6603萬9731元。

捐款筆數方面，總計達到22萬5998筆，其中以Line Pay通路為大宗，達到15萬1487筆，其次為自動化設備、臨櫃匯款的4萬1904筆，四大超商的3萬2607筆。

賑災基金會這次專案勸募期間為114年9月25日至114年10月24日止，為期一個月，預募金額為新台幣5億元，但自開放民眾捐款迄今，僅過短短6天就已經超額達標，且其中包含58筆100萬元以上、來自個人或企業的大額捐款，目前單筆捐款金額為1000萬元，由全聯實業公司捐出。

此外，賑災基金會強調，募得款項將依勸募計畫全數用於花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區災民之災害救助、緊急醫療、復原重建，以使每一位災民儘速重拾正常生活，因募款產生之行政、人事等作業費用，概由賑災基金會自行支出，不使用這次募得善款。

一、匯款：

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行 長春分行（005）

銀行帳號：102-005-201-966

民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。

二、外匯：

SWIFT CODE：LBOTTWTP102

NAME：Taiwan Foundation for Disaster Relief

ACCOUNT NO：102-005-201-966

BANK NAME：LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH

ADDRESS：No.156, Changchuen Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459， Taiwan（R.O.C）

三、四大超商：

自9月25日（四）上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。

四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。

四、LINE Pay（114年9月25日下午1時起）：

自9月25日（四）下午1時起，可進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

100萬元以上大額捐款名單。（圖為賑災基金會提供）

花蓮縣光復鄉遭馬太鞍溪堰塞湖溢流重創。（資料照）

