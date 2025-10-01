台中綠美圖首展「小王子」泛黃手稿曝光！ 議員憂月底試營運塞車

綠美圖首展「萬物的邀約」，將曝光「小王子」作者聖修伯里手稿。（台中市文化局提供）

「台中綠美圖」結合市立美術館及市立圖書館設計，預計於10月28日展開試營運，12月13日正式開館，首展「萬物的邀約」將曝光「小王子」作者聖修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）珍貴手稿與文獻，預期吸引大批人潮，台中市議員質疑假日親子到訪，停車及接泊將是大問題，一旦塞車勢必會讓民眾罵翻。

台中市文化局長陳佳君強調，綠美圖館內地下停車場，設有小型車位335格，在試營運及開幕期間，也於鄰近經貿七路與中科路交叉口規劃臨時停車場，提供約610個停車位，盼能有效舒緩人潮及車潮。

綠美圖在月底就要試營運接客，國民黨市議員張廖乃綸說，光影流動的迎賓大廳，擁有全台首見挑高27公尺、6層樓高展廳，勢必成為文化新亮點，不過，若沒有預作停車及接泊規劃，一旦塞車勢必會讓民眾罵翻。

開館首展「萬物的邀約」，將於12月13日登場，集結全球20國、超過70位藝術家參展，除了約瑟夫·波伊斯（Joseph Beuys）與瓊·喬納斯（Joan Jonas）等藝術家創作，還有「小王子」作者聖修伯里手稿及珍貴文獻。

陳佳君說，外界很關心停車及交通接駁規劃，館內地下停車場及鄰近經貿七路與中科路交叉口，均規劃臨時停車場，提供近千個停車位，而在大眾運輸方面，民眾可搭乘公車路線555（經捷運市府站），綠4（經捷運文心櫻花站），停靠「綠美圖（中科路）」站。

文化局表示，高鐵台中站旅客可轉乘捷運至市府站或文心櫻花站，再轉乘公車抵達綠美圖，若搭到文華高中站，則需步行到「文心河南路口」轉乘公車到「經貿七路口」下車，再步行約5分鐘抵達。

台中綠美圖擁有27公尺高展區，10月28日展開試營運。（資料照）

